Luftfahrtexperte zu Brexit-Auswirkungen Bessere Preise und neue Flugrouten erwartet

Betroffen davon seien alle britischen Fluggesellschaften wie etwa Easyjet, die derzeit viele Flüge von Deutschland aus in andere EU-Länder anbieten. Easyjet könne dann zum Beispiel nicht mehr von Berlin nach Frankreich fliegen. Lösen könne Easyjet dieses Problem nur mit einem Wegzug aus Großbritannien: "Die einzige Möglichkeit für Easyjet wird

dann in der Tat sein, eine Fluggesellschaft zu werden, die ihren Sitz nicht mehr in Großbritannien hat. Und es gibt schon ganz konkrete Ideen, wie dann die Easyjet eventuell

nach Irland auswandert und dort den Flugbetrieb neu aufbaut als EU-Airline. Malta war auch schon im Gespräch."