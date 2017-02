Kritik an neuer Praktik zur Terrorbekämpfung Social-Media-Profiling an der Grenze zur USA

Der Verein gegen Internetmissbrauch "Mimikama" kritisiert eine neue Praktik US-amerikanischer Grenzschützer. Diese überprüfen offenbar, was die Einreisenden in Sozialen Netzwerken posten.

"Das ist natürlich ein Eingriff in die Privatsphäre", kritisiert Wolf. Die Beamten überprüften, wie sich Personen in Sozialen Netzwerken zu bestimmten Themen äußerten und machten davon die Einreise abhängig.

Daher empfiehlt er denjenigen, die in die USA einreisen möchten, vor allem mit regierungskritischen Posts vorsichtig zu sein: "Im Vorfeld würde ich auf jeden Fall schon mal schauen, was ich öffentlich auf meiner Timeline bei Facebook oder bei Twitter poste. Da gab es schon in der Vergangenheit Probleme, dass einige aus Spaß Sachen geschrieben haben und dann nicht einreisen durften. Das wird in Zukunft verschärft der Fall sein."