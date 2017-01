Kommunikation von Rechtsextremen Rechte stärken sich in sozialen Netzwerken

Für die Rechten gewinnt vor allem der deutsche Ableger des russischen Netzwerkes vk.com zunehmend an Bedeutung. VK sieht im Grunde genauso aus wie Facebook und lässt sich auch so handhaben. Allerdings werden bei VK so gut wie nie Nutzerprofile gesperrt oder Kommentare gelöscht, sagt Journalist und Buchautor Toralf Staud, der sich seit Jahren mit der rechtsextremen Szene beschäftigt. "Da kann man sich tatsächlich ungestört vernetzen, ungestört hetzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der russische Geheimdienst da natürlich mitredet, aber den scheint es überhaupt nicht zu stören", so Staud im SWR.

Laut Staud führen die sozialen Netzwerke dazu, dass sich die Rechtsextremen besser vernetzen können. "In der realen Welt sind ja Rechtsextremisten - zum Glück - in der Minderheit", sagt Staud. Ein einzelner Nazi fühle sich isoliert, weil die Menschen um ihn herum anders denken. "Im Internet ist es anders. Da hat er seine Gruppen, seine Diskussionsgruppen, da trifft er Gleichgesinnte und er bekommt den Eindruck, dass er zur Mehrheit gehört oder dass sie zumindest viele sind", erklärt der Journalist. Diese Dynamik, die in den sozialen Netzwerken entsteht, gebe den Leuten Mut. Diese Räume, in denen die Rechten unter sich sind, führten zu einer echten Bestärkung von Rechtextremismus, so Staud im SWR-Interview.