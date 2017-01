Kommentar zur Diskussion um die Innere Sicherheit "Es geht um unseren Rechtsstaat"

Bei der Debatte um die Innere Sicherheit gehe es im Kern darum, ob wir unseren Rechtsstaat behalten wollen. Oder ob wir in die Falle der Terroristen laufen und unsere Werte aufgeben, sagt SWR-Terrorismusexperte Holger Schmidt.

Bevor wir unsere Sicherheitsarchitektur umkrempeln, bitte kurz innehalten: Einen islamistischen terroristischen Anschlag in Deutschland haben Sicherheitsbehörden seit Monaten für wahrscheinlich, ja sogar für erwartbar gehalten. Weil es viele Anzeichen dafür gegeben hat und weil die Terroristen selbst keine Zweifel an ihrer Entschlossenheit gelassen haben.

Behörden haben auch gute Arbeit geleistet

Oft haben wir in den vergangenen Monaten Glück gehabt oder unsere Sicherheitsbehörden haben gute Arbeit geleistet - bei der Entdeckung von Dschaber al-Bakr in Sachsen zum Beispiel. Der Mann, der sich nach seiner Festnahme in der Haft erhängt hat. Unfassbar haben viele damals zu Recht gesagt, denn Dschaber al-Bakr galt doch als suizidgefährdet. Aber die andere Erkenntnis, dass er rechtzeitig vor einem möglichen Anschlag entdeckt wurde, und dass er schon rund drei Pfund Sprengstoff hergestellt hatte, wurde weit weniger registriert. Ihn zu finden war gute Arbeit.

Nun ist es einem Terroristen gelungen, auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz zwölf Menschen zu töten - drunter auch der Lkw-Fahrer, mit dessen Fahrzeug der Anschlag verübt wurde. Das ist schlimm, eine entsetzliche Tat und man mag nichts mehr bedauern, als dass die Sicherheitsbehörden hier schneller hätten sein müssen. Doch sie waren es nicht. Um zu beurteilen, ob sie dabei Fehler gemacht haben, stehen noch viel zu wenige Fakten fest.

Nicht aufgrund von Vermutungen vorverurteilen

Für Juristen beginnt der Versuch einer Tat, wenn die innere Schwelle des "Jetzt geht's los" überschritten ist. Wann war das beim Attentäter von Berlin? Stunden, Tage oder Wochen vor dem Anschlag? Das ist derzeit völlig spekulativ. Der polnische Lkw-Fahrer, der selbst zum Opfer wurde, war jedenfalls erst wenige Stunden vor der Tat überhaupt in Berlin. Es kann eine lange geplante oder eine völlig spontane Tat gewesen sein.

Klar ist: Der Täter galt schon seit Monaten als Gefährder, als potentieller Täter. Darüber regen sich gerade viele Menschen auf, denn dann hätte man es doch wissen müssen. Nein, eben genau nicht. Es nimmt ein schlimmes Ende mit dem Rechtsstaat, wenn wir aufgrund von Vermutungen vorschnell Verurteilungen, im Wortsinn Vorverurteilungen, vornehmen.

Es geht im Kern um unseren Rechtsstaat

ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt

Ist jeder Drogenabhängige automatisch ein Dealer? Weil Drogenverkauf eine häufige Folge der Drogenabhängigkeit ist? Ist jeder Spielsüchtige ein künftiger Dieb oder Betrüger, jeder hoch Verschuldete ein späterer Bankräuber? Sind meine Vergleiche nur deswegen falsch, weil es am Breitscheidplatz in Berlin um Mord geht?

Nein, es geht im Kern all dieser Fragen darum, ob wir unseren Rechtsstaat behalten wollen. Oder ob wir in die Falle der Terroristen laufen und unsere Werte aufgeben, weil man uns ausreichend provoziert hat.

Inzwischen beginnt die Politik sogar an Prinzipien zu rütteln, die mehr als 60 Jahre ganz gut funktioniert haben - wie beispielsweise das föderale Sicherheitssystem. Soll es plötzlich falsch sein, weil in den vergangenen drei Jahren zwölf Menschen Opfer von Terror geworden sind? Was sollen denn die Franzosen dazu sagen, die eine streng zentralistische Sicherheitsarchitektur haben - und in der gleichen Zeit mehr als 230 Opfer zu beklagen hatten? Der Bürgermeister von Nizza hat jedenfalls nach dem Attentat beklagt, dass Polizei aus seiner Region am Nationalfeiertag nach Paris abkommandiert war.

"Jetzt bitte vernünftige Kompromisse"

Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat diese Woche in einem Meinungsbeitrag in der FAZ einige sehr grundlegende Vorschläge für radikale Reformen gemacht. Er läutet sie mit dem Satz ein: "Nach einschneidenden Ereignissen gibt es zwar übliche Rituale, die von einem "Weiter so" bis zum "Alles muss anders werden" reichen. Nach einer Debatte folgen jedoch in der Regel vernünftige Kompromisse." Soweit kann ich ihm folgen. Jetzt bitte die Debatte und dann die vernünftigen Kompromisse - am besten nach der Bundestagswahl.