Kommentar zum Verbotsverfahren Rechtsextremismus lässt sich nicht verbieten

In Büdingen in Hessen erreichte die NPD bei der letzten Kommunalwahl 14 Prozent der Stimmen

Der Staat muss Härte zeigen gegen seine Feinde. Die NPD ist nicht tot. Sie kämpft nach wie vor aggressiv gegen die Demokratie. Dafür muss sie nicht in den Landtagen sitzen. Über das Internet verbreiten die Rechtsextremen viel erfolgsversprechender Hass und Hetze.

Gerade in Ostdeutschland gibt es Regionen, da ist die NPD weiter sehr präsent – da wirkt sie rein in die Vereine, in die freiwilligen Feuerwehren. Da werden ganz bewusst junge Leute angeworben.