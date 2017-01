Kommentar zum Trump-Interview "Ein Rundumschlag, der fassungslos macht"

Die "Trump-Show" fängt gerade erst an, kommentiert SWR-Berlin-Korrespondent Stephan Ueberbach. Und rät zu Gelassenheit.

Scharfe Kritik an Kanzlerin Merkel hat der kommende US-Präsident Trump geübt.

Ist das der Beginn einer wunderbaren Freundschaft? Ganz sicher nicht. Denn was der neue starke Mann im Weißen Haus den Deutschen und ihrer Kanzlerin so alles hinreibt, das hat es wirklich in sich. Merkels Flüchtlingspolitik nennt er "absolut katastrophal", die Grenzöffnung einen "schlimmen Fehler", die Europäische Union für Deutschland nur ein Mittel zum Zweck, um die USA im Handel zu schlagen.

Dazu scharfe Kritik an der Nato, an den Vereinten Nationen, an der deutschen Autoindustrie. Ein Rundumschlag, der fassungslos macht. Und neugierig auf Merkels Reaktion. Obwohl wir die meisten Sprüche schon lange kennen. Aus dem schmutzigen Wahlkampf. Oder dem Twitter-Gewitter der letzten Tage. Aber jetzt wird aus einem Alptraum ganz offensichtlich Wirklichkeit.

Trump widerspricht sich selbst

Wie das alles im Kanzleramt ankommt, kann man sich vorstellen. Da hilft es auch nicht, dass Trump im nächsten Satz die Deutschen für ihre Ordnung lobt und die Bundeskanzlerin als großartige Anführerin bezeichnet. Was gilt denn nun? Der demnächst wichtigste Mann der Welt schafft es, sich selbst in einem Satz zu widersprechen. Das trägt nicht zur Beruhigung bei. Im Gegenteil.

Und die deutsche Politik wirkt immer noch völlig rat- und planlos. Was tun mit diesem unberechenbaren Charakter? Keiner weiß es. Berlin und die Kanzlerin sollten gelassen bleiben. Nicht über jedes Stöckchen springen. Sich nicht provozieren lassen. So einen wie Trump gab es schließlich noch nie. Aggressiv, reizbar, dünnhäutig, nachtragend.

Stephan Ueberbach

Bestimmt hat Donald Trump die Standpauke von Angela Merkel am Tag seiner Wahl noch gut im Ohr. Damals hatte ihm die deutsche Kanzlerin gleich mal ein paar Bedingungen gestellt. Und an westliche Werte erinnert. An Demokratie, an Meinungs- und Pressefreiheit und an den Respekt vor Menschen, die anders sind.