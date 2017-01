Kommentar zum NPD-Urteil Im Kampf gegen Rechts im Stich gelassen

Und wenn ein kleiner Zwerg von NPD, der sowieso nirgends Einfluss hat, rumkrakeelt, dann müssen wir den doch nicht verbieten. Klingt erst mal gut, so eine gelassene Herangehensweise. Nur, dass die Verfassungsrichter im zweiten Teil ihres Urteils in ihren Ausführungen sehr angreifbar werden.

Und was "möglich" ist, das kann sich schnell verändern. Wer hätte noch vor wenigen Jahren gedacht, dass in Frankreich und Polen extremistische Parteien solch einen Zulauf bekommen? Die Erfahrung zeigt: Machtverhältnisse können sich schnell ändern. Am Ende ist der Machtzuwachs einer extremistischen Partei so stark, dass sich niemand mehr traut, einen Verbotsantrag zu stellen.