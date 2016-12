Kommentar zu Forderungen nach mehr Überwachung "Die Sicherheitsschraube wird überdreht"

Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt, Gewalt in U-Bahnhöfen - sofort fordern Stimmen in der Politik strengere Gesetze für Sicherheit und Überwachung. Ein Fehler, kommentiert Dirk Rodenkirch aus dem SWR-Hauptstadtstudio.

Nach dem Terror-Anschlag in Berlin fordert unter anderem die CSU mehr Videoüberwachung.

Und wieder soll an der Sicherheitsschraube gedreht werden. Reflexartig, wie jedes Mal, wenn Terror Angst und Schrecken verbreitet hat. Ein paar Umdrehungen sind noch locker drin, meint auch die CSU. Mehr Überwachung, mehr Kameras, mehr und schneller abschieben. Vor allem sogenannte Gefährder. So erwartbar und auch noch weitgehend abgeschrieben ist der Forderungskatalog der Christsozialen.

Die Abschiebehaft für Gefährder steht schon seit Oktober in einem Gesetzentwurf des Bundesinnenministers. Den wollte die SPD bisher aber nicht mittragen. Doch nun stimmen auch die Sozialdemokraten ein, in den Chor derer, die nach Verschärfungen schreien. Weil man es sich offenbar gerade nicht leisten kann, außen vor zu sein, wenn es ans Schrauben an der Sicherheit geht. Und man die Populisten im Nacken sitzen hat.