Kommentar | Kriege, Terrorismus und Tote Wie kann man jetzt Weihnachten feiern?!

Wenige Tage vor Heiligabend hat der Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt Deutschland erschüttert. Wie kann man in diesen Zeiten Weihnachten feiern? SWR-Redakteur Jörg Vins hat eine Antwort darauf.

Weihnachten feiern im Zeichen des Terrors?

Wir wussten ja immer, dass ein Anschlag kommt, aber nicht wann. Nun hat der islamistische Terror den heikelsten Punkt der deutschen Rührseligkeit zielsicher angesteuert und entsprechende Ängstlichkeit und Erschütterung ausgelöst: einen Weihnachtsmarkt im Zentrum Berlins, kurz vor dem Fest. Da muss sich jeder getroffen fühlen, auch wenn er sich inhaltlich von dem Kind in der Krippe, das in diesen Tagen in den Gottesdiensten gefeiert wird, eher ein bisschen distanziert hat. Keiner kann sich jedoch dieser Erschütterung entziehen, die Christen nicht und die Nichtchristen nicht und auch nicht die Indifferenten.

Katastrophen, Tod und Weihnachten - nicht zum ersten Mal

Und prompt wird die Frage gestellt: Wie soll man jetzt noch Weihnachten feiern? Darf man sich das Feiern erlauben? Oder von der anderen Seite: Wer liefert eine gute Begründung dafür, dass wir kein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn wir trotzdem feiern? Diese Frage stellt sich nicht erst im Jahr 2016. Diese Frage kann man sich angesichts des Elends in der Welt Jahr für Jahr stellen. Was antwortet eine Mutter darauf, die ihr Baby durch Krebs verloren hat? Was hat man nach dem Tsunami 2004 geantwortet, der mit nur einer einzigen Welle das ganze Fest durch hundertausende Tote gnadenlos in Frage gestellt hat? Wie haben die Franzosen das im vergangenen Jahr hingekriegt nach dem Terror vom 13. November?

Verbrechen, Naturkatastrophen, Morde und Verleumdungen per Internet, Vergewaltigungen vor dem heimischen Herd oder der Missbrauch von Kindern durch Erwachsene besonders in der eigenen Familie: Alles das hat das Zeug dazu, uns die Stimmung zu vermiesen und alles als entlarvend zu klassifizieren, was uns doch meist so an Weihnachten gefällt.

Zentrale Botschaft: Habt keine Angst!

Aber es lohnt, an dieser Stelle ausnahmsweise mal auf das Geschehen vor 2.000 Jahren zu schauen, wie es das Neue Testament überliefert hat. Weil man daraus mehr lernen kann, als rührselige Stimmung zu erzeugen. Damals in Bethlehem wurde ohne Gänsebraten und Kartoffelsalat mit Würstchen gefeiert, sondern in einem übelriechenden Stall, nachdem die Eltern sich erst mal die Füße wundgelaufen sind, um ein Dach über dem Kopf zu haben - ungefähr so, wie heute die Flüchtenden aus Syrien.

Die unterste Kaste, die Hirten, wurden nachts von dem Engel heimgesucht, und die zentrale Botschaft lautete: Fürchtet Euch nicht! Wir sind hin und hergerissen, vor wem wir uns eigentlich mehr fürchten sollen - vor den Terroristen im Führerhaus eines Lkw oder vor den enthemmten Angstschürern und Süppchenkochern in der politischen Garküche. Wir sollen uns nicht fürchten, so hieß es damals und so gilt es auch heute noch.

Es geht nicht um Rührseligkeit

Selbst angesichts eines großmäuligen Staatsterroristen Herodes, der die Kinder unter zwei Jahren abschlachten ließ, sind Furcht und Angst unangebracht, weil sie exakt das Leben verhindern, um das wir fürchten. Aber bei aller berechtigter Heimeligkeit ist vielleicht auch ein kurzer Blick auf das Kind nötig, um uns zur Besinnung kommen zu lassen: Das Kind wird nämlich nicht so süß bleiben und uns rühren wie im Moment. Bald ist es auf der Flucht, bald wird es beargwöhnt und als Erwachsener wird es hingemetzelt. Das kann schnell gehen. In dreieinhalb Monaten ist Karfreitag.

Wer also seine Rührseligkeit pflegen will, wird es schwer haben in den kommenden Tagen. Der wird die Rührseligkeit von Weihnachten und die Realität nicht in eins bringen. Wer aber aufmerksam die Geschichte von damals liest, wird sich wiederfinden in seiner bedrohten Sicherheit, in seiner Ängstlichkeit, aber auch in seinem Willen, sich das Leben nicht von ein paar wenigen Verrückten aus der Hand schlagen zu lassen. Es gilt, sich gegenseitig in die Augen zu schauen und festzustellen: Wir müssen uns nicht vor dem Leben und voreinander fürchten. So geht Weihnachten, gerade jetzt.