Klimaschutz per Mehrwertsteuer? Milch und Fleisch sollen teurer werden

Fleisch und Milch sollen teurer werden! Das fordert das Umweltbundesamt, weil Tierprodukte das Klima wesentlich mehr belasten würden als pflanzliche Lebensmittel. Aber hilft das wirklich, das Klima zu schützen?

Das Umweltbundesamt will eine Art Klima-Steuer erheben - so lässt sich das aus dem neuen Subventions-Bericht herauslesen, den das Amt alle zwei Jahre vorlegt. Verpackt ist dieser Klima-Aufschlag demnach als höhere Mehrwertsteuer: Bisher gilt für Grundnahrungsmittel, also auch für Fleisch und Milchprodukte, der ermäßigte Steuersatz von sieben Prozent. Den will das Umweltbundesamt auf die regulären 19 Prozent hochsetzen. Was sich dahinter eigentlich verbirgt, weiß SWR-Umweltredakteur Werner Eckert.

Tierisches teurer, Pflanzliches günstiger - hilft das wirklich, unser Klima zu schützen?

Das würde unterm Strich alleine kaum ausreichen, um das Klima zu schützen. Was hinter diesem Vorschlag steckt ist, dass das Umweltbundesamt generell alle Subventionen, die umweltschädlich sind, abgebaut sehen möchten. Also nicht nur die auf Fleisch, sondern auch auf Energie und Verkehr. Und da geht es um mehr als 50 Milliarden Euro, die umverteilt werden würden. Dazu ist Deutschland im Übrigen auch politisch verpflichtet, nämlich durch das Kyoto-Protokoll, durch diverse G20-Beschlüsse und EU-Beschlüsse. Wir tun es bloß nicht.

Gilt es als erwiesen, dass der Fleischkonsum das Klima belastet?

Das ist ganz ohne Frage so. Wenn man sich anguckt, welchen Anteil die Landwirtschaft an der Produktion von Klimagasen hat, dann sind das in Deutschland etwa 13 Prozent und das ist weit überwiegend durch die Produktion von Fleisch bedingt und dort wiederum sehr stark durch die Produktion von Rindfleisch und Milchprodukten. Das liegt daran, dass Wiederkäuer Methan produzieren. Und Methan ist ein sehr potentes Klimagas.

Gilt das nur für die Massentierhaltung oder sind davon auch Biolandwirte betroffen?

Darüber streiten die Wissenschaftler. Die hohe Zahl an Tieren, die wir für unsere Fleisch- und Milchproduktion halten, ist sicher ein Problem. Dahinter stecken aber ganz viele, sehr spannende Fragen. Zum Beispiel ist eine Kuh in der Lage, aus Gras Kalorien zu erzeugen. Das ist also ein veritabler Beitrag zur Ernährung der Welt. Die Kuh kann Dinge nutzen, die andere Tiere nicht nutzen können. Insofern sind Kühe, die auf natürlichen Weiden grasen, sicherlich kein Umweltproblem. Das gilt auch für Wanderschafe. Wenn aber zum Beispiel große Wälder abgeholzt werden, um darauf Tiere grasen zu lassen, ist das ein Beitrag zur Umweltbelastung. Es ist im Detail extrem kompliziert und so heißt die Devise tatsächlich nur: Der Fleischkonsum muss rabiat runter. Die Welt leistet sich zu viel Fleisch, denn um ein Kalorie Fleisch zu produzieren, braucht man zwischen drei und zehn pflanzliche Kalorien und dass ist eine Energievernichtungsmaschine ohnegleichen.

Mit diesen zusätzlichen Einnahmen, die durch die Fleischsteuer kämen, sollen verschiedene klimafreundliche Dinge querfinanziert werden. Wird sich dieser bürokratischer Aufwand lohnen?

Die Größenordnungen sind, wenn man sich die Agrarpreise in Deutschland anguckt, nicht so beachtlich. Wir haben so günstige Agrarpreise, dass die Lenkungswirkung von der Konsumseite her relativ gering wäre. Auf der anderen Seite wäre das, wenn man es von der Steuergerechtigkeit her sieht, sicherlich eine vernünftige Sache.