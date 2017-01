Jürgen Trittin zu Spitzenkandidaten der Grünen "Beide stehen für ein modernes Deutschland"

Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir werden für die Grünen in den Bundestagswahlkampf ziehen. Jürgen Trittin hatte aber Anton Hofreiter unterstützt. Wie groß ist jetzt die Enttäuschung?

Jürgen Trittin blickt nach der Urwahl nun vor allem auf den anstehenden Wahlkampf.

Die Grünen haben Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir als Spitzenkandidaten für den Bundestagswahlkampf 2017 bestimmt. Die Basis hatte in einer Urwahl entschieden. Der Posten der Frau war quasi schon besetzt, weil es nur eine Kandidatin gab. Beim männlichen Posten war es sehr knapp. Drei Kandidaten hatten sich beworben: Parteichef Özdemir, Fraktionschef Anton Hofreiter und Robert Habeck, stellvertretender Regierungschef in Kiel. Özdemir lag am Ende genau 75 Stimmen vor Robert Habeck. Hofreiter war dagegen deutlich abgeschlagen.

Herr Trittin, wie enttäuscht sind Sie über den Wahlausgang?

Ich freue mich, dass wir 33.000 Menschen dazu bewegen konnten, sich mit einzubringen und mit zu entscheiden, wer die Grünen in die Bundestagswahl führt. Und ich freue mich, dass diejenigen, die daraus hervorgegangen sind, wegen dieser starken Wahlbeteiligung mit einem starken Mandat Wahlkampf machen.

Wenn wir bei den drei zur Wahl angetretenen Männern eine Größenordnung von 36 Prozent zu 36 Prozent zu 27 Prozent haben, zeigt das eben auch, dass die Wahl den meisten sehr schwer gefallen ist. Das ist ein gutes Zeichen, denn das heißt, dass wir drei gute Kandidaten hatten. Da würden andere Parteien von träumen.

Aber Sie selbst hätten sich doch gewünscht, dass noch ein Vertreter des linken Flügels an der Spitze steht?

Ich freue mich über dieses Ergebnis. Das ist jetzt der Zeitpunkt, um geschlossen in den Wahlkampf zu ziehen. Wir haben ein Ziel: Wir wollen bei dieser Bundestagswahl wieder drittstärkste Kraft in Deutschland werden. Wir wollen nicht, dass die Opposition von den Rechtspopulisten usurpiert (widerrechtlich übernommen, Anm. d. Red.) wird – mit ihrem falschen Volksbegriff, mit ihrer Verklärung der Vergangenheit, mit ihrer Beschimpfung der Opfer des Nationalsozialismus, die wir dieser Tage erleben.

Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir: die Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl.

Und ich glaube, wir können das nur erreichen, wenn wir ein deutlich zweistelliges Ergebnis erzielen. Das ist das, was sich die beiden Kandidaten vorgenommen haben, und das ist, wo sie von der gesamten Partei unterstützt werden.

Jetzt stehen aber zwei Realos mit den Grünen im Wahlkampf, eine linke Position hätte da womöglich auch geholfen. Steht jetzt Streit innerhalb der Grünen an?

Ich bin selbst zweimal Spitzenkandidat gewesen. In diesen Dingen habe ich mich immer an eines gehalten: Wenn du Kandidat an der Spitze der Partei bist, dann bist du nicht Kandidat einer Strömung, sondern der gesamten Partei. So haben Katrin und ich das beim letzten Mal gehalten. Und ich gehe davon aus, dass Katrin und Cem es genauso halten werden.

Wir gewinnen zusammen, denn wenn wir nicht zusammen agieren, verlieren wir zusammen. Deswegen ist ab heute Wahlkampf angesagt. Mit zwei Kandidaten an der Spitze, die jeder für sich für ein Stück dieses modernen Deutschlands stehen: der Sohn türkischer Arbeitsmigranten ebenso wie diejenige, die aus der Opposition in der DDR hier ihren Weg gemacht hat. Ich finde, das ist politisch und personell ein gutes Angebot.

Sie haben an der Seite von Göring-Eckardt für die Grünen 8,4 Prozent geholt. Das war relativ enttäuschend. Welchen Rat haben Sie jetzt an das neue Spitzenduo?

Wissen Sie, es war das drittbeste Ergebnis in der Geschichte. Ich habe zusammen mit Renate Künast das mit Abstand beste Ergebnis geholt. Es ist immer so: Der nächste Wahlkampf ist der schwerste. Ich glaube, dass wir in einer sehr schwierigen Situation in diese Wahl gehen. Grüne werden dafür gewählt, dass sie an der Regierung für Veränderung sorgen. Gleichzeitig sehen wir, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch viel dafür tun müssen, um überhaupt eine Regierungsoption zu haben. Darauf müssen wir uns jetzt gemeinsam konzentrieren.