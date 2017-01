Investmentberater Volker Heun "Trump kann Riesenchance für die USA sein"

Werden Apple, Google und Co künftig mehr Steuern in den USA bezahlen?

Volker Heun ist Investmentberater. Zu seinen Kunden zählen unter anderem internationale Fußballinvestoren. Der gelernte Bankkaufmann war für die Deutsche Bank in Florida und hat dort Donald Trump kennengelernt.

Sie haben gesagt, man müsse Trump eine Chance geben. Warum ist denn ein Präsident aus der Wirtschaft vielleicht gar nicht so schlecht für die USA?

Er wird darauf schauen, dass die Einnahmen steigen und zwar - und das finde ich sehr klug - indem er die Steuersätze reduziert. Zum einen für die ganz normale Bevölkerung, aber auch für die Unternehmen. Wenn man sieht, dass die zehn wertvollsten Firmen alle aus USA kommen - Google, Microsoft und wie sie alle heißen. Diese Unternehmen versteuert zig-Milliarden in anderen Ländern, aber nicht in den USA.

Der Grund ist, dass man in anderen Ländern weniger Steuern bezahlt und da wird Trump rangehen. Er wird die Einnahmen erhöhen. Und auf der anderen Seite wird er natürlich wie ein guter Unternehmer auch die Ausgaben kontrollieren. Das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein. Er wird auch zusehen, dass die Ausgaben reduziert werden.

Mein bestes Beispiel hatten wir jetzt mit der Airforce One. Da sagte er, Mensch, das ist viel zu teuer geworden. Wir bestellen das ab. Dann kam Boeing auf ihn zu und sagte, wir können das auch deutlich günstiger produzieren oder liefern. Ich finde es gut, wenn man die Einnahmen und die Ausgaben im Blick hat. Und das kann ein Unternehmer natürlich.

Das heißt aber auch mit Drohungen - zum Beispiel gegenüber deutschen Autobauern, die in Mexiko produzieren. Wird er am Ende Erfolg haben?

Ja, ganz klar. Trump ist ein unglaublich durchsetzungsfähiger Mensch. Und das ist aus seiner Sicht auch völlig legitim. Er ist Präsident der Amerikaner und eben nicht der Deutschen. Er sagt, Leute, wenn ihr Autos in den USA verkaufen wollt, dann baut die Fabriken in den USA und schafft hier Arbeitsplätze.

Ob das jetzt mit den Strafzöllen tatsächlich so kommen wird, muss man abwarten. Aber auf der anderen Seite nutzen wir Deutsche auch sehr viele US-Produkte. Ich denke nur an die ganzen Apple-Handys. Insofern muss man da mal sehen, ob Strafzölle so das richtige Mittel sind.