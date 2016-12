Impfstoff gegen Ebola-Virus Konkrete Hoffnung für Tausende Menschen

Die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Ebola-Virus kommt voran. Eine Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO zeigt, dass ein Test an knapp 6.000 Menschen in Afrika erfolgreich war.

Erstmals gibt es eine Impfung, die Menschen erwiesenermaßen gegen das Ebola-Virus schützt. Ein letzter Feldversuch habe die hohe und schnelle Wirksamkeit eines in Kanada entwickelten Impfstoffs bestätigt, erklärte eine WHO-Mitarbeiterin. Die Studie erschien im medizinischen Fachmagazin "The Lancet".

Die Wirkung des Impfstoffs konnte noch während der jüngsten Epidemie an Versuchspersonen in Guinea (Westafrika) getestet werden. Dort waren 5.800 Personen damit geimpft worden. Sie galten als gefährdet, weil sie Kontakt mit infizierten Patienten hatten.

Von diesen 5.800 geimpften Testpersonen ist - nach einer Inkubationszeit von 10 Tagen - keine einzige erkrankt. Dagegen bekamen in einer gleich großen Kontrollgruppe 23 Personen das Ebolafieber. Der Versuch sei so eindeutig erfolgreich gewesen, dass die Studie vorzeitig abgebrochen wurde, schreibt das Medizinfachmagazin.

Der Impfstoff rVSV-ZEBOV wurde in Kanada entwickelt, das Patent liegt bei der Firma Merck. Sie will erreichen, dass er in den USA und Europa bis Ende 2017 offiziell zugelassen ist. Bis dahin sollen 300.000 Impfdosen für eine mögliche neue Epidemie bereitstehen. Der Impfstoff, heißt es in der Studie, wirke schon nach wenigen Tagen und könne auch Kindern über sechs Jahren verabreicht werden.