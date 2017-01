Imagewandel im Tourismus Coole Schwarzwaldmädels mit Piercing

Verstaubtes Image war einmal: Der Schwarzwald schafft es offenbar, sich erfolgreich neu zu erfinden. Auf der Touristik-Messe CMT in Stuttgart präsentiert sich die Region derzeit mit einem der größten Stände. Insbesondere der Hochschwarzwald profitiere vom Imagewandel und locke auch immer mehr jüngere Gäste an, sagte Torsten Rudolph vom Tourismusverband Hochschwarzwald im SWR.

Schwarzwald-Tradition und Moderne prallen auch in den Bildern von Fotograf Sebastian Wehrle aufeinander: Er zeigt Frauen in Tracht und Bollenhut, aber mit Piercings und modernem Make-Up. "Ich glaube, dass den Deutschen seit dem Zweiten Weltkrieg die Heimat abhanden gekommen ist und so eine gewisse Ziellosigkeit herrscht. Da trifft man einen positiven Nerv." Die Käufer seiner Bilder seien dabei "querbeet: Privatleute, Familien - einfach Leute, denen es gefällt." Anfragen würden sogar aus Australien kommen.

Auch die Schwarzwälder Kuckucksuhr hat ihr Image modernisiert. Es gibt sie zwar nach wie vor auch traditionell gestaltet, doch Uhrmacher Ingolf Haas aus Schonach baut sie in ungewohntem Design und Farben: zum Beispiel "viereckige Kuben oder längliche, die aussehen wie Vogelhäuser. Da sind dann Hirschköpfe mit dran oder Bemalungen, also sehr Unterschiedliches", erzählt Haas. Das Innenleben sei aber immer noch die traditionelle Mechanik.

Den Erfolg seiner modernen Uhren erklärt er sich auch mit der fast 300-jährigen Geschichte und der Bekanntheit der Kuckucksuhr: "Jeder weiß, was eine Kuckucksuhr ist, und die meisten wissen, dass sie aus dem Schwarzwald kommt. Und jetzt hat jemand mal was verändert, ein bisschen poppig produziert und passend zum heutigen Wohnraum gemacht." Dass sich der traditionelle Ton der Kuckucksuhr verändern wird, glaubt Haas aber nicht: "Dann wäre es ja keine Kuckucksuhr mehr."

Auch die idyllische, ursprüngliche Natur des Schwarzwalds sei ein wichtiger Marketing-Punkt, aber man müsse sich verändern, sagt Rudolph vom Tourismusverband. "Und wir haben in den letzten Jahren viel gemacht, um uns mit eigenen Produkten abzuheben, die jüngere Leute und Familien in den Hochschwarzwald bringen." Als Beispiele nennt er die Hochschwarzwald-Karte, eine elektronische Gästekarte mit Zugang zu über hundert Erlebnis-Bereichen, etwa dem Badeparadies am Titisee mit 16 verschiedenen Rutschen oder den Indoor-Sportpark "Fundorena" am Feldberg mit Eislaufbahn und Indoor-Klettergarten – "um ein entsprechendes Urlaubserlebnis bieten zu können, auch wenn einmal vielleicht der Schnee etwas später kommt." Die steigenden Buchungszahlen zeigten, dass das Konzept erfolgreich sei.