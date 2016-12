Herzspezialist im Interview Kann man an gebrochenem Herzen sterben?

Kann man an gebrochenem Herzen sterben?

Nur einen Tag nach Carrie Fisher ist ihre Mutter Debbie Reynolds gestorben. An gebrochenem Herzen? Ob das möglich ist, darüber hat der SWR mit dem Herzspezialisten Ibrahim El-Battrawy gesprochen.

Die US-Schauspielerin Debbie Reynolds ist tot - sie ist nur einen Tag nach ihrer Tochter Carrie Fisher in Los Angeles gestorben, vermutlich an einem Schlaganfall. Reynolds Sohn wird allerdings mit den Worten zitiert: "Sie ist nun bei Carrie und wir haben alle ein gebrochenes Herz." Der Tod seiner Schwester sei zu viel für seine Mutter gewesen. Und tatsächlich gibt es in der Medizin eine Krankheit, die sich "Broken Heart Syndrome" nennt.