Hackerkongress des CCC Bei IT-Sicherheit herrscht Schizophrenie

Berichte über IT-Sicherheitslücken und Meinungsmache im Internet haben dafür gesorgt, dass viele Menschen für Probleme der Digitalisierung sensibilisiert sind. Trotzdem beobachtet der Chaos Computer Club (CCC), dass kaum jemand sein Verhalten ändert. Schizophren findet das CCC-Sprecherin Constance Kurz.

Der Hackerkongress im vergangenen Jahr

In Hamburg hat am Dienstag der weltgrößte Hacker-Kongress des Chaos Computer Club (CCC) begonnen. Dieses Treffen findet seit den Achtziger Jahren immer zwischen Weihnachten und Silvester statt. Überschrieben ist es dieses Mal mit dem Slogan "Works for me". Was es mit dem Motto auf sich hat und welche Themen die Hackerszene derzeit beschäftigen, erklärt CCC-Sprecherin Constance Kurz im SWR-Interview.

Frau Kurz, das Motto "Works for me", was bedeutet das?

Wir gehen damit auf einen Slogan ein, der für Techniker typisch ist. Das heißt so viel wie: Funktioniert für mich. Ob etwas auch für andere funktioniert - darum kümmert man sich dann nicht groß. Gegen diese Attitüde wollten wir uns wenden. Techniker sollten ihre Technik für alle benutzbar machen.

Politik hat eigentlich immer eine Rolle beim CCC-Kongress gespielt. Ist sie dieses Mal noch wichtiger als sonst?

Das Jahr 2016 war durch sehr viele neue technische Überwachungsmaßnahmen geprägt - nicht nur in Deutschland, sonder auch europaweit. Wir diskutieren weiterhin über sogenannte Whistle Blower, also über Menschen, die heikle Informationen preisgeben. Und nach der US-Wahl erleben wir eine große Diskussion über kommerzielle Webplattformen wie Facebook und die Frage, in wie fern dort Manipulationen möglich sind.

Auch die IT-Sicherheit war 2016 ein Thema in der Politik. Nicht nur, weil der Bundestag gehackt wurde und weil in den USA unglaublich viel über russische Hacker gestritten wird, sondern weil wir natürlich die Technik in einer Weise in unser Leben integriert haben, die die IT-Sicherheit einfach wichtiger werden lässt.

Sehen Sie Anzeichen, dass sich etwas ändert in Sachen IT-Sicherheit?

Mehr als drei Jahre nach den Veröffentlichungen Edward Snowdens hat eine gewisse Sensibilisierung stattgefunden. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass man in den Zeitungen ständig etwas über neue Sicherheitslücken liest. Trotzdem ändern die meisten Nutzer ihr Verhalten kaum - weder was sie im Internet anklicken, noch welche Apps sie herunterladen. Das ist eine gewisse Schizophrenie des Verhaltens. Es gibt eine Menge Kritik, auch an den großen kommerziellen Plattformen, an den Überwachungsplänen des Staates und an der schlechten IT-Sicherheit. Aber die Menschen sind nicht bereit, das eigenen Verhalten zu hinterfragen.

Dieses Jahr steht beim CCC-Kongress ein neues Thema auf der Agenda: Sie beschäftigten sich mit dem politischen Rechtsruck in Europa aber auch in Deutschland. Welcher Aspekt beschäftigt Sie auf dem Kongress?

Wir bilden den europaweiten und auch in Deutschland spürbaren Rechtsruck im Programm ab. Wir haben eine Theaterproduktion, die "NSU-Monologe", im Programm - als eine Art von Aufbereitung des Wissens über die Terrorvereinigung "Nationalsozialistischer Untergrund".

Gerade beim NSU war uns wichtig, das Thema noch einmal in die Öffentlichkeit zu bringen. Es gab schließlich eine ganze Reihe Skandale - etwa beim Inlandsgeheimdienst, der Akten geschreddert hat. Das wollen wir noch einmal aufarbeiten.

In den vergangenen Wochen ist die Diskussion um sogenannte Fake News immer wieder hochgekocht. Welche Vorschläge gibt es von Seiten der Hacker zum Umgang mit Falschnachrichten?

Wir werden hier eher analytisch an dieses Thema rangehen. Die Wichtigkeit einer politischen Auseinandersetzungen mit kommerziellen Online-Plattformen ist mittlerweile sehr deutlich. Denn es ist klar, wie sehr die Meinungsbildung mittlerweile auf diesen Plattformen stattfindet.

Man sollte nicht vergessen, was der Zweck dieser Plattformen ist und wie sehr sie sich einer Kontrolle entziehen. Insofern haben wir dies natürlich im Programm. Wenn man jemanden und seine Meinung manipulieren will, hilft es natürlich sehr, wenn man weiß, wen man manipuliert. Und das ist ja gerade das Geschäftsmodell dieser Plattformen, nämlich sehr viel zu wissen, über ihre Nutzer.

Um das Audio abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

6:09 min | Di, 27.12.2016 | 6:00 Uhr | SWR2 am Morgen | SWR2 Mehr Info 33. Chaos Communication Congress Hackertreffen unter dem Motto "Works for me" Gramlich, Martin Interview mit Constanze Kurz, Sprecherin CCC Audio herunterladen (5,62 MB | mp3)