Großbritannien auf der Grünen Woche Vorboten des Brexit in Berlin

Auf der weltgrößten Agrarmesse ist Großbritannien nur mit einem kleinen Stand vertreten - obgleich das Land als Erzeuger eine große Rolle spielt.

Whisky ist ein wichtiges Exportprodukt für Schottland.

Der Union Jack weht über der Grünen Woche ....na gut, er weht über einer winzigen Ecke in Halle 7.2. Der einzige britische Stand hat nur Wohnzimmergröße. Da steht Martin Wesson und schwärmt von früher: "In den guten alten Zeiten, als Berlin ein Viermächte-Staat war, haben wir eine ganz große Großbritannien-Halle gehabt. Aber das wurde damals subventioniert."

Aber das ist lange her, sagt der Pub-Besitzer und Importeur aus Kiel, der Rückgang habe mit dem Brexit, dem geplanten Austritt aus der Europäischen Union, nichts zu tun: "Es ist eine Folge der Kosten. Es ist sehr teuer, hier zu sein, und wir hoffen, dass wir sehr viel umsetzen."

Panik und Verständnis

Sein Kollege Mike Vernon ist aus Mönchengladbach nach Berlin gekommen: "Wir importieren britischen Süßwein, und in Mönchengladbach haben wir einen Laden mit britischen Lebensmitteln."

Die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein. Auch was ihre Einstellungen zum Brexit betrifft: "Ich habe mehr Panik, weil ich das Problem sehe, dass vielleicht das Vereinigte Königreich auseinanderbricht", so Wesson. "Am Anfang hatte ich wirklich Angst, jetzt kann ich es aber gut nachvollziehen, warum sie aus der EU austreten wollen", sagt Vernon. "Sie haben es satt, von der EU diktiert zu werden."

Whiskybrenner sind besorgt

Der magere Auftritt der Briten bei der Grünen Woche steht im krassen Gegensatz zur Bedeutung des Agrarhandels zwischen der Insel und dem Festland. 60 Prozent der Agrarexporte Großbitanniens gehen in die Gemeinschaft.

Die schottischen Whiskybrenner zum Beispiel fürchten das Schlimmste, wenn der Austritt aus dem Binnenmarkt kommt. Whisky ist das wichtigste Produkt auf dem größten Markt in der EU, in Deutschland. 270 Millionen Euro haben die Schotten bei uns im vergangenen Jahr umgesetzt.

Und auch für die Rest-Union geht es um Geld. Darauf machte der britische- EU-Agrarkommissar Phil Hogan in Berlin aufmerksam: "Die EU verliert acht bis zehn Milliarden Euro Nettozahlungen aus London in ihrem Haushalt. Das bedeutet drei Milliarden Euro weniger für die Bauern in der Rest-EU."

Keiner weiß, was kommt

Der Brexit, das ist Jonglieren mit großen Wellen. Es geht um viel Geld. Keiner weiß, was kommt. Das vor allem belastet die Basis, die beiden Händler auf der Grünen Woche. Mike Vernon, der Süßwarenhändler, bleibt optimistisch: "Ich glaube nicht, dass es ein Problem ist. Genau das, was Winston Churchill gesagt hat: 'Keep calm and carry on'."

Ruhig bleiben und weitermachen. Das will auch sein Freund, aber Martin Wesson zieht ganz andere Konsequenzen: "Ich habe die Formulare zu Hause. Ich möchte die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Und ich muss das dringend machen, weil ich dann auf der sicheren Seite bin."