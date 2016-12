Gefährder-Einschätzung der Polizei Was wussten die Behörden von Anis Amri?

Was wussten die Behörden von Anis Amri?

Wenige Tage nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin wurde der mutmaßliche Attentäter Anis Amri in Mailand erschossen. Die Suche nach möglichen Hintermännern der Tat geht weiter. Inzwischen wird diskutiert, warum Ermittler nicht früher gegen Amri vorgingen. Wie Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ergaben, gab es über Amri offenbar ein 17-seitiges Dossier. ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt über die aktuellen Entwicklungen im Fall.

Inzwischen scheint klar, wie gefährlich Amri war. Was wussten die Behörden über ihn?

Die Behörden hatten Amri schon seit Monaten als sogenannten polizeilichen Gefährder bewertet. Das bedeutet aber nicht, dass man konkreten Anhaltspunkte dafür hatte, dass er Straftaten begeht. Man hatte ihm aber zugetraut, dass er jederzeit schwere Straftaten begehen könnte. Eine solche Gefährder-Einschätzung trifft die Polizei relativ häufig im Bereich islamistischer Terrorismus. Es gibt mehr als 500 Personen in Deutschland, bei denen eine solche Einschätzung vorliegt. Man muss bei dieser Einschätzung aber immer dazu sagen, dass es rein um die polizeiliche Vermutung geht, es könnte etwas passieren.

Genau das ist bei Amri passiert. Wenn man zynisch sein will, müsste man sagen: Mit ihrer Einschätzung haben die Behörden auch recht gehabt, denn er ist ja später zum Terroristen geworden. Die spannende Frage ist jetzt, wann diese Radikalisierung so fortgeschritten ist, dass er zum Täter wurde, und ob die Behörden da etwas verpasst haben. Es ist allerdings genauso gut denkbar, dass sein Entschluss, diese Tat zu begehen, sehr kurzfristig gefallen ist. Und dass die Polizei deswegen keine Chance hatte, rechtzeitig etwas davon mitzubekommen.

Das ist eine schwierige Frage, denn bei den Gefährder-Bewertungen geht es für die Polizei im Grunde Tag für Tag darum, zu klären, wer von diesen 500 Gefährdern am jeweiligen Tag oder in der jeweiligen Woche das interessanteste Ziel ist. Und bei Amri ist es im Laufe des Jahres 2016 so gewesen, dass man ihn schon sechs Monate lang observiert hatte, weil man gewisse Vorstellungen hatte, dass er einen terroristischen Anschlag vorbereiten könnte. Man hat damit gerechnet, dass er sich Geld und Waffen beschafft. Dann hat man sechs Monate lang zugeguckt, wie er nichts davon getan hat. Deswegen hat man diese Observation eingestellt.