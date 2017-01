Gabriels Verzicht auf Kanzlerkandidatur | Kommentar "Eine gute Entscheidung - auf den ersten Blick"

Wie oft haben wir diesen Satz gehört: "Sigmar Gabriel ist ja immer für eine Überraschung gut". Jetzt hat er es wieder allen gezeigt, der Satz stimmt - sagt SWR-Korrespondentin Evi Seibert.

Martin Schulz und Sigmar Gabriel

Was ist es jetzt für eine Überraschung? Eine gute oder eine schlechte? Auf den ersten Blick eine gute. Gabriel hatte weder seine Partei voll und ganz hinter sich, noch die besten Umfragewerte. Das ist keine gute Startposition.

Gabriel sagt, was er denkt

Aber warum war das so? Gabriel hat die Partei erfolgreicher und länger geführt als seine Vorgänger. Er hatte grade in den letzten Monaten viele politische Erfolge: Der Präsidenten-Coup mit Frank-Walter Steinmeier. Der Tengelmann-Rewe-Deal. Die vielen neuen Gesetze, die die Handschrift der SPD tragen.

Gabriel ist ein Vollblutpolitiker, er kennt den ganzen Polit-Zirkus in- und auswendig. Der Mann hält mitreißende Reden - so etwas ist mittlerweile Mangelware in Berlin. In gewissem Sinne ist Gabriel auch ein Populist, weil er eher als andere merkt, was die Leute drückt. Und er spricht das auch aus.

Kein allglatter Politiker

Aber warum konnte er das nicht für sich verbuchen? Weil er eine Eigenschaft hat, die andere aktuelle Populisten nicht haben: Er stellt sich selbst infrage, er zweifelt, er hadert auch mal mit sich und seinen Entscheidungen.

Er will nicht nur die Macht, er will auch ein Leben als Vater. Der Mann ist kein aalglatter Politiker, sondern manchmal eben auch ein Rüpel, wenn ihm etwas nicht passt. Und das will die SPD, das wollen die, die bei Umfragen antworten, offenbar nicht haben. Einen Menschen, der seine Makel offen auslebt.

"Schulz, die Wundertüte"

Evi Seibert, SWR-Korrespondentin in Berlin

Nun kommt also Martin Schulz. Für den Berliner Politikbetrieb und bei innenpolitischen Themen ist er eine Wundertüte. Niemand weiß genau, wie er sich konkret positioniert. Als Neuer wird er erst mal punkten und dann muss er zeigen, was er drauf hat.

Er muss die SPD hinter sich versammeln, was allein schon ein Kraftakt ist. Denn die Partei ist schon wieder sauer, wie das Ganze gelaufen ist: über die Medien, keiner war informiert, das übliche Getöse.

Jetzt heißt es: Schulz gegen Merkel

Desweiteren muss sich Schulz im Schnellkurs die deutsche Innenpolitik drauf schaffen. Und nicht zuletzt: Schulz muss gegen Angela Merkel kämpfen - und sie gegen ihn. Das wird auch für sie schwer, denn sie kann jetzt nicht mehr die besonnene Europäerin geben, neben dem lauten Gabriel.

Jetzt hat sie einen Profi-Europäer zum Gegner, der außerdem auch noch volksnaher wirkt als sie. Und Schulz ist unverbraucht in der großen Koalition. Die Überraschung ist also gelungen - zumindest in diesem Punkt ist auf Gabriel Verlass.