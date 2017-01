Forschung in Mainz Doping funktioniert auch beim Schachspiel

Forschung in Mainz

„Wir waren sehr überrascht, dass sich tatsächlich auch bei diesen Schachspielern, die wirklich hochkomplexe kognitive Leistungen durchführen, die Leistungen verbessern lassen. Die haben also unter Einnahme von Methylphenidat und Modafinil mehr Schachspiel-Partien gewonnen", sagt Lieb.

Ob Doping bei echten Schachturnieren spielentscheidend sein kann, lässt sich anhand der unter Laborbedingungen durchgeführten Studie nicht abschließend sagen, weil diese unter Zeitdruck stattgefunden hat, so Lieb: „Wir nehmen aber an, wenn wir das auf die normale Schachspielsituation, also längere Schachspiele übertragen, dass die Schachspieler wahrscheinlich sogar noch mehr profitieren.“