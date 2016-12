Finanzen Das ändert sich zum 1.1.2017

Zu Jahresbeginn werden zahlreiche Sozialleistungen angepasst: Das Kindergeld und der Mindestlohn werden angehoben. Die Flexi-Rente und die erste Stufe des Bundesteilhabegesetzes treten in Kraft.

Zwei Euro mehr Kindergeld

Das Kindergeld steigt 2017 und 2018 jeweils um zwei Euro.

Für das erste und das zweite Kind gibt es ab dem 1. Januar zwei Euro mehr pro Monat und damit jeweils 192 Euro. Für jedes weitere Kind gibt es ebenfalls zwei Euro mehr. 2018 folgt eine weitere Erhöhung um zwei Euro. Auch der Kinderfreibetrag wird im kommenden Jahr angehoben - und zwar um 108 Euro auf 4.716 Euro.

Für Familien mit geringem Einkommen gibt es zum Kindergeld noch einen Kinderzuschlag. Den bekommen Eltern und Alleinerziehende, wenn sie mit ihrem Einkommen zwar ihren eigenen Unterhalt, aber nicht den ihrer Kinder decken können. Auf wen das zutrifft, dem stehen ab Januar 170 Euro zu - pro Monat für jedes Kind. Das sind zehn Euro mehr, als 2016.

Mindestlohn steigt um vier Prozent

Der gesetzliche Mindestlohn steigt auf 8,84 Euro, das sind 34 Cent mehr pro Stunde. Das bedeutet für einen Beschäftigten in Vollzeit ein Plus von rund 55 Euro brutto im Monat. Die Mindestlohnkommission aus Arbeitgebern und Gewerkschaften hatte die Anhebung empfohlen und die Bundesregierung hat das umgesetzt.

Auch die Hartz-4-Sätze steigen. Der Regelsatz für Alleinstehende wird um fünf Euro auf 409 Euro pro Monat angehoben. Am höchsten fällt das Plus bei Kindern zwischen sechs und 13 Jahren aus: Hier steigt der Satz um 21 Euro auf 291 Euro. Für Kinder unter sechs Jahren bleibt es bei 237 Euro. Die Anhebung wird nach einem festen Verfahren berechnet und richtet sich danach was Haushalte in Deutschland für Essen, Getränke oder Bekleidung ausgeben.

Die Berechnungsmethode wird regelmäßig von der Opposition kritisiert. Das Bundessozialministerium hält dagegen: Die Berechnung sei korrekt und orientiere sich am tatsächlichen Bedarf. Die Erhöhung der Regelsätze betrifft rund sieben Millionen Menschen. Das sind nicht nur die Hartz-4-Bezieher, sondern auch die Empfänger von Sozialgeld oder der Grundsicherung im Alter.

Rentner können einfacher dazu verdienen

Bis zu 6.300 Euro können sich Rentner ab 1.1.2017 dazuverdienen.

Mit dem neuen Jahr tritt die sogenannte Flexi-Rente in Kraft. Die Große Koalition will damit Anreize setzen, um länger im Job zu bleiben. Die Teilrente soll attraktiver werden. Schon bisher war es möglich ab 63 die Arbeit zurückzufahren und parallel dazu eine Teilrente zu beziehen. Die Regeln beim Hinzuverdienen waren allerdings sehr streng. Schnell konnte es zu Kürzungen bei der Teilrente kommen. Sie wurde deshalb kaum genutzt.

Die Große Koalition vereinfacht die Regeln jetzt: Ab Juli dürfen pauschal 6.300 Euro pro Jahr dazu verdient werden. Die Flexi-Rente betrifft auch Rentner, die nach 65 noch weiter arbeiten. Sie können ab sofort auch Beiträge in die Rentenkasse zahlen und damit ihre Rente steigern. Das war bisher nicht möglich.

Die Erhöhung der Renten steht wie immer erst zum 1. Juli an. Wie hoch das Plus ausfällt, wird erst im Frühjahr feststehen. Nach den bisherigen Zahlen zeichnet sich eine Rentenerhöhung von bis zwei Prozent ab. Das Umstellen bei der Besteuerung der Renten geht auch dieses Jahr weiter. Der Staat erhöht für jeden neuen Rentnerjahrgang den Anteil der Rente der besteuert werden muss. Im Gegenzug werden die Ausgaben für die Altersvorsorge nach und nach steuerfrei gestellt. Wer dieses Jahr in Rente geht, muss 74 Prozent seiner Rente versteuern.

Verbesserungen für Menschen mit Behinderung

Für Menschen mit Behinderung soll das neue Jahr Verbesserungen bringen – die erste Stufe des Bundesteilhabegesetzes kommt. Das Gesetz wird in drei Stufen bis 2020 wirksam. Die Bundessozialministerin Andrea Nahles (SPD) verspricht spürbare Verbesserungen für die rund zehn Millionen Menschen mit Behinderung: "Wir wollen weniger behindern und mehr möglich machen. Mehr Hilfen im Alltag, mehr Mitbestimmungsrechte in den Betrieben und Werkstätten".

Es geht auch ums Geld: Personen mit Behinderung, die auf Assistenz angewiesen sind, mussten dafür bisher mit einem Großteil ihres Vermögens selbst bezahlen. Sie durften gerade mal 2.600 Euro ansparen. Ab dem 1.1.2017 dürfen die Betroffenen mehr von ihrem Vermögen behalten - rund 27.000.

Die Behindertenverbände begrüßen das Gesetz als ersten Schritt, sehen aber auch noch Nachbesserungsbedarf. Zum Beispiel bei den Assistenzleistungen, denn die dürfen laut Gesetz gepoolt werden. Das heißt, die Betroffenen müssen sich einen Betreuer teilen, wenn sie etwa ins Kino oder ins Theater gehen wollen. Damit können die Menschen mit Behinderung nicht frei entscheiden, was sie in ihrer Freizeit machen wollen, so die Kritik. Das Bundesteilhabegesetz gilt als eine der größten sozialpolitischen Reformen in dieser Wahlperiode. Die Kosten sollen am Ende bei 780 Millionen Euro pro Jahr liegen.