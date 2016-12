Feuerwerksverkauf startet Selbst bauen ist absolut tabu

In Deutschland werden Silvesterraketen nur vom 29. bis 31. Dezember verkauft. Geböllert werden darf an Silvester erst ab 18 Uhr - aber nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen. In einigen Städten ist das Zünden von Feuerwerk in der Altstadt komplett untersagt, um historische Gebäude zu schützen.