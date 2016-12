Feinstaubbelastung durch Silvester-Feuerwerk Schönes Spektakel - aber ungesund

Feuerwerk an Silvester muss für die meisten Deutschen sein. Der unangenehme Nebeneffekt ist jede Menge Feinstaub. In vielen Städten werden am 1. Januar die Grenzwerte stark überschritten.

Am Donnerstag, 29. Dezember, geht der Verkauf für Silvesterfeuerwerk los. Ein lukratives Geschäft: Zwischen 100 und 200 Millionen Euro jagen die Deutschen zum Jahreswechsel in die Luft - gleichzeitig aber auch jede Menge ungesunden Feinstaub.

Am 31. Dezember gegen Mitternacht steigt die Feinstaub-Belastung an vielen Orten explosionsartig an. Deutschlandweit werden an Silvester rund 4.000 Tonnen Feinstaub freigesetzt, schätzt das Umweltbundesamt. Das entspricht in etwa 15 Prozent der Feinstaubmenge, die in einem ganzen Jahr im Straßenverkehr zusammenkommt. Wo geknallt wird, ist die Luft oft zum Schneiden, die Augen brennen und es kratzt im Hals. Das zeigt, wie ungesund der Feinstaub ist.