Ein Monat nach dem Berlin-Anschlag Cityseelsorgerin mit Ausdauer

Als Pfarrerin hat Strauß schon immer mit Leid und Sterben zu tun. Aber was da gerade direkt neben ihrer Kirche passiert ist, versteht selbst sie nur langsam an diesem Abend. "Es ist schwer zu realisieren. Schwer, emotional dahin zu kommen, zwischen Kopf und Bauch klafft eine Lücke – so ging es mir", sagt die Pfarrerin.

Am nächsten Morgen an der Kirche erwartet sie eine gruselige Szenerie: Der Lkw steht noch da und die zertrümmerten Weihnachtsmarktbuden sind abgesperrt. Eine "unheimliche Stille" habe an dem Ort des Attentats geherrscht, beschreibt Dorothea Strauß die Atmosphäre.

Hunderte stehen Schlange, um Trost zu finden

Die 56-jährige Dorothea Strauß kam in Waldenburg, südlich von Stuttgart, zur Welt – die Familie lebt noch dort. Nach einem Studiensemester blieb sie einfach "in Berlin hängen, wie viele andere Schwaben auch". Auch wenn sie die schwäbische Alb manchmal vermisst, ist sie gerne in der Hauptstadt, und auch ihr Mann lebt hier.

Kaum hat die Pfarrerin die Gedächtniskirche aufgeschlossen sind die ersten Menschen da, um Trost zu finden: "Schon morgens kamen die ersten Schausteller, die ich auch kannte. Der erste, mit dem ich weinend in den Armen lag, war ein Muslim."

Hunderte kommen, um mit ihr zu sprechen. Sie stehen stundenlang draußen Schlange: Berliner, Touristen aus der ganzen Welt und auch Angehörige der Opfer. Auf jeden muss sich Dorothea Strauß ganz persönlich einstellen. Ein Patentrezept fürs Trostspenden gibt es nicht, sagt sie. "Da gilt es in der entsprechenden Situation zu reagieren – und dem jeweiligen Menschen zu begegnen."

Die Anteilnahme ist auch eine logistische Herausforderung

Die überwältigende Anteilnahme wird auch zur logistischen Herausforderung. Der Platz für Kerzen in der Kirche ist schnell knapp. Nach nur wenigen Stunden ist das erste dicke Kondolenzbuch voll geschrieben. Die vielen Begegnungen geben der Seelsorgerin aber auch Kraft. Unter anderem die, mit der christlichen Gruppe aus Syrien, die zu ihr kamen, und in der Kirche beteten. "Wir machen das, weil wir Berliner sind", sagten sie der Seelsorgerin.

Die Turmruine der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ist ein Mahnmal gegen Krieg. Der Kirchturm wurde im Zweiten Weltkrieg zerbombt. Er wurde trotz Neubau der Kirche erhalten, weil viele Berliner gegen den Abriss protestiert hatten.

Es kommt auch viel Post an in der Gedächtniskirche, die als Kriegsruine ein Mahnmal für den Frieden ist. Auch Pfarrer der ganzen Welt schicken Zeilen der Anteilnahme. Ein Pfarrer schrieb: "Der alte Turm, Ihre Kirche, hält eine Wunde wach. Nun ist eine neue Wunde hinzugekommen." Das sei ein starkes Bild, sagt sie, was auch viel von dem ausdrücke, was auch sie bewege.

"Zusammenhalt ist ein starkes Zeichen in der Gesellschaft"

Einen Monat danach ist es zwar ruhiger geworden. Von Alltag kann aber keine Rede sein. Immer noch kommen viele Menschen. Im Kondolenzbuch stehen inzwischen mehr als 7.000 Einträge. Der Anschlagsort neben der Kirche ist zu einer Art Wallfahrtstätte geworden – ein Meer aus Kerzen und Blumen. Die riesige Anteilnahme. Das Zusammenstehen. Daraus zieht Dorothea Strauß auch Hoffnung:

"Gerade jetzt, wenn in unserer Gesellschaft zu spüren ist, dass es zu einem Gegeneinander kommt, auch in den sozialen Medien, wenn zudem viel Hass verbreitet wird, da ist dieser Zusammenhalt ein starkes Zeichen."