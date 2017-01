Diskussion über Kölner Silvestereinsatz "Kritik der Grünen an Polizei-Einsatz ist absurd"

Der Kriminologe Joachim Kersten von der Hochschule der Polizei in Münster stellt sich hinter die Kölner Polizei. Der Einsatz an Silvester, bei dem zahlreiche Nordafrikaner festgesetzt und kontrolliert worden waren, sei verhältnismäßig gewesen.

Polizei kontrolliert an Silvester in Köln junge Männer

Das Vorgehen der Kölner Polizei in der Silvesternacht wird öffentlich diskutiert. Der Vorwurf des "racial profiling" steht im Raum. Grünen-Chefin Simone Peter und andere Politiker kritisierten, es stelle sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit, wenn knapp tausend Menschen allein wegen ihres Aussehens überprüft und teilweise festgesetzt würden. Im SWR-Interview nimmt Joachim Kersten, Kriminologe und Professor an der Deutschen Hochschule der Polizei, einen anderen Standpunkt ein.

Herr Kersten, können Sie die Kritik von Grünen-Chefin Peter nachvollziehen?

Nicht so richtig. "Racial profiling" kommt aus der amerikanischen Polizeikultur, beziehungsweise Unkultur. Man versteht darunter das Anhalten von Leuten, weil sie eine andere, beziehungsweise dunkle, Gesichtsfarbe haben. Dann gibt es Autokontrolle, Fahrzeugkontrolle, Identitätskontrolle. Das ist in New York gemacht worden während der Zeit der "Nulltoleranz".

Dann haben wir aber bei der Polizei in New York gemerkt, dass es nicht so gut ist, wenn man Minderheitsangehörige andauernd anhält, bloß weil sie eine dunkle Hautfarbe haben. Denn dadurch verschlechtert sich das Verhältnis der Polizei zu den Minderheiten. Übersetzt auf Deutschland hieße das, die Polizei würde mit Fahrzeugen ausrücken, nach Menschen mit anderer Hautfarbe suchen und sie dann irgendwohin verladen - und das alles ohne konkreten Anhaltspunkt.

Dieses Jahr an Silvester in Köln haben wir aber mindestens drei konkrete Anhaltspunkte. Und zwar einmal das Silvesterfest im letzten Jahr mit diesen Übergriffen. Der zweite Anhaltspunkt ist, dass es in Köln, Düsseldorf und Umgebung mindestens 1.000, wahrscheinlich aber mehr junge Männer aus dem Maghreb gibt, die auffällig sind, die Kriminalität begangen haben. Der dritte Punkt ist, dass Kriminalität und Terror in einem Zusammenhang stehen. Man kann es auch anders sagen: Der Terror, den wir haben, diesen "Billigterror", der ist für die Täter billig und wird durch Kriminalität finanziert.

Wenn also 300 Leute im Zug offensichtlich an Silvester zum Domplatz nach Köln reisen wollen, dann kann man annehmen, dass das nicht ganz zufällig passiert. Insofern finde ich, ist diese Kritik der Grünen und auch anderer total daneben und absurd.

Politiker, wie Simone Peter oder auch Volker Beck von den Grünen, sprechen von "racial profiling". Ist das überhaupt ein neues Phänomen? Bundespolizisten an der Grenze oder an Bahnhöfen kontrollieren schon seit Jahren auf Grund dieser Merkmale.

Aber das passiert nicht in diesem Umfang. Das polizeiliche Vorgehen, dass in Zügen nur Menschen mit dunkler Hautfarbe kontrolliert werden, ist ja auch kritisiert worden - und zwar zu Recht. Das ist in der Tat ein Vorgehen, was man in Frage stellen muss. Wenn ich durch einen Zug gehe und nur Leute mit dunkler Hautfarbe danach frage, ob sie sich ausweisen können, dann muss dieser Eindruck des "ethnic profiling" oder "racial profiling" entstehen. Das ist in Deutschland aber nicht Praxis.