Deutscher Fernsehpreis für SWR-Koproduktion Film über NSU und Zschäpe ausgezeichnet

Die Morde des Nationalsozialistischen Untergrunds wirken bis heute nach, unter anderem in Baden-Württemberg. Ein Spielfilm über den NSU wurde nun mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Beate Zschäpe (Anna Maria Mühe, li.), Uwe Mundlos (Albrecht Schuch. mi.) und Uwe Böhnhardt (Sebastian Urzendowsky, re.)

Der Dreiteiler "Mitten in Deutschland: NSU" hat schon einige Auszeichnungen bekommen - am Donnerstagabend kam der Preis als bester Mehrteiler hinzu. An der ARD-Produktion war auch der SWR beteiligt. Der Film beschreibt, wie das NSU-Trio aus Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos entstand und sich in Richtung Rechtsterrorismus entwickelte.

Um das Audio abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

3:37 min Die Sieger des Deutschen Fernsehpreises

Wahre Geschichte über Morde unter anderem an Michèle Kiesewetter

Die Rechtsterroristen des NSU sind nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe für zehn Morde in den Jahren zwischen 2000 und 2007 verantwortlich. Dazu zählt auch der Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn. Ihr Kollege hat schwer verletzt überlebt.

In Baden-Württemberg befasst sich zum zweiten Mal ein Untersuchungsausschuss des Landtags mit dem NSU, seinen möglichen Strukturen und Unterstützern. Außerdem steht Beate Zschäpe in München vor Gericht: angeklagt wegen Mittäterschaft bei den Morden des Nationalsozialistischen Untergrunds.

Bereits Bambi für Rolle von Anna Maria Mühe als Beate Zschäpe

Zschäpe wird in dem jetzt ausgezeichneten Film von Anna Maria Mühe verkörpert. Die Schauspielerin bekam für ihre Darstellung in dieser Rolle im vergangenen Jahr auch einen Bambi. Sebastian Urzendowsky spielt Uwe Böhnhardt, und Albrecht Schuch Uwe Mundlos.

Juryvorsitzender Lutz Carstens bilanzierte am Donnerstagabend beim Deutschen Fernsehpreis: "In einer durch und durch politischen Zeit hat das Fernsehen in allen seinen Genres Relevanz und Haltung bewiesen. In der Fiktion gilt das vor allem für die NSU-Trilogie, für den Dokumentarfilm 'Das Schicksal der Kinder von Aleppo', für die Rechercheleistung zu den 'Panama-Papers', aber auch für 'NEO MAGAZIN Royale'."