Deutsche Autohersteller Im Schatten der Trump-Regierung

In Detroit ist die größte Auto-Messe der USA gestartet. Die Stimmung dort ist so angespannt wie selten. Der Grund: Donald Trump hat sich so richtig auf den Auto-Sektor eingeschossen.

Eigentlich hat die deutsche Autoindustrie schon genug um die Ohren: Elektro-Autos, selbst fahrende Autos, bei VW kommt noch die Dieselkrise dazu. Nun sorgt der künftige Präsident Trump zusätzlich für Ärger. Denn wer nicht genügend Autos in den USA baut, bekommt einen Rüffel - meist per Tweet.

Dabei plant Daimler gemeinsam mit Nissan eine neue Autofabrik in Mexiko. Dort sollen in diesem Jahr die ersten Autos vom Band rollen, auch in Richtung USA. Hat Daimler-Chef Zetsche da nicht Angst, dass Trump für jedes Mexiko-Auto 35 Prozent Strafzoll verlangt? "Ich glaube, dass die Integration im Welthandel insgesamt für alle Beteiligten große Vorteile hat", erklärt der Daimler-Chef. In letzter Konsequenz könne man daher davon ausgehen, dass diese Vorteile auch weiterhin die tragende Rolle spielen würden. Handel aber werde durch Zölle nicht gefördert.