CDU-Bundesvize Klöckner über Schulz "Bei Petry würde man es Populismus nennen"

Die politischen Versprechungen von Schulz bewertet Klöckner als wenig glaubwürdig: "Er sagt, man müsse Europa wieder den Bürgern geben. Ja, er war eine führende Person im Europäischen Parlament. Und Herr Schulz ist auch derjenige, der die Vergemeinschaftung der Schulden will, dass unsere Steuerzahler für die Schulden anderer EU-Länder zahlen. Ich glaube nicht, dass das die Herzen der Menschen so trifft."

Am Sonntag und Montag treffen sich die Präsidien der beiden Unionsparteien in München, um sich gemeinsam auf den kommenden Wahlkampf einzustimmen. An diesem Treffen nimmt Julia Klöckner als stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU teil.