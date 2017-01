Winterwetter in Baden-Württemberg Nach dem Schlittern kommt das Zittern

Mit dem Tief "Axel" hat der Winter vor allem in den höheren Lagen Baden-Württembergs Einzug gehalten. Mit dem Schnee hat es sich jetzt wohl erst einmal - dafür wird es bitterkalt.

Winterwunderland am Donnerstag in Langenenslingen (Landkreis Biberach)

Am Donnerstagmorgen hob der Deutsche Wetterdienst (DWD) die Unwetterwarnungen wegen drohender Sturmböen und Schneeverwehungen für Baden-Württemberg auf. Tief "Axel" war da in Richtung Balkan nach Bayern weitergezogen, wo es noch weiter schneien könnte. So schlimm wie befürchtet kam es in Baden-Württemberg offenbar nicht.

Dennoch gab es auf den Straßen im Land zahlreiche Unfälle, unter anderem im Landkreis Reutlingen. In Engstingen wurde am Mittwochabend eine 47-Jährige schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Wagen eines 26-Jährigen zuvor von einer Windböe erfasst und auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden. Dort prallte er gegen das Auto der 47-Jährigen. Ein mitfahrendes Kind im Alter von neun Jahren und der Unfallverursacher erlitten leichte Verletzungen. In Bad Urach rutschte am Mittwochabend ein Kleintransporter in einen Graben. Der 36 Jahre alte Fahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt.

Zu schnell für glatte Straßen

Im Großraum Ulm verletzte sich eine Frau bei einem Unfall auf glatter Fahrbahn schwer. Die Schadenssumme der insgesamt 27 Unfälle in dieser Region bis zum frühen Donnerstagmorgen beläuft sich laut Polizei auf rund 90.000 Euro. In der Gegend um Tuttlingen krachte es wegen des Schneetreibens laut Polizei im selben Zeitraum 56 Mal. "Es lief aber meist glimpflich ab", sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Weitgehend blieb es bei Blechschäden und leichten Verletzungen.

Die meisten Unfälle passieren laut Polizei, weil die Menschen zu schnell unterwegs sind. "Da kommt man leicht von der Straße ab", sagte ein Sprecher der Polizei in Offenburg. Dort wurden 15 Glätte-Unfälle gemeldet.

0:25 min | Do, 5.1.2017 | 17:00 Uhr | SWR Fernsehen BW Mehr Info Verkehrsbehinderungen im Schwarzwald Laster-Stillstand im Höllental Eis und Schnee behinderten am Donnerstag in Baden-Württemberg den Verkehr. Vor allem Lkws ohne Schneeketten sorgten in höheren Lagen für lange Staus. Am schlimmsten war es im Höllental. Video herunterladen (0,98 MB | mp4)

Im Südschwarzwald kam der Verkehr in der Nacht zum Donnerstag zeitweise völlig zum Erliegen. Auf der Bundesstraße 31 im Höllental bei Freiburg hatten sich acht Lastwagen im Schnee festgefahren und blockierten daraufhin die Fahrbahnen. Der Feldbergpass war zunächst für Lkw über 7,5 Tonnen gesperrt.

Dauerfrost am Wochenende