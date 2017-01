Winter in Baden-Württemberg Gutes Skiwetter, schlechte Luftwerte

Sonnenschein und Schnee in Baden-Württemberg ziehen die Wintersportler auf die Pisten des Feldbergs. Das schöne Wetter hat allerdings auch Nachteile: In Stuttgart steigen die Feinstaubwerte weiter an.

Wintersportler konnten sich am Wochenende im Schwarzwald über viel Schnee freuen. Der Feldberg sei sehr gut besucht, sagte eine Sprecherin des Liftverbunds am Sonntag. Die Bedingungen waren demnach ideal zum Skifahren und Snowboarden: 80 Zentimeter trockener Schnee auf den Pisten und zudem strahlender Sonnenschein bei 2,5 Grad Außentemperatur. Alle 38 Skilifte im Liftverbund Feldberg liefen und zogen die Wintersportler die Hänge hoch. Zudem waren 21 Loipen für Langläufer geöffnet. Bis zum kommenden Wochenende soll sich der strahlend blaue Himmel über Baden-Württemberg halten. Die einzige Ausnahme wird laut Aussage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der Dienstag sein: "Es ziehen ein paar Wolken über das Land, aber es bleibt trocken." Die Temperaturen liegen bis zur Wochenmitte deutlich unter null Grad. Mancherorts kann es nachts Minusgrade im zweistelligen Bereich geben. Ab Donnerstag wird es wärmer und in Baden soll tagsüber die Null-Grad-Grenze überschritten werden.

Gleichzeitig ist in Stuttgart die Luftbelastung durch Feinstaub wegen der aktuellen Wetterlage in den vergangenen Tagen stetig gestiegen. Während des zweiten Feinstaubalarms im Jahr 2017 lag der Wert am Samstag bei 134 Mikrogramm der gefährlichen Partikel pro Kubikmeter Luft, wie die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) am Sonntag veröffentlichte. Noch am Mittwoch hatte die LUBW eine Feinstaubkonzentration von 63 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemeldet (Donnerstag: 107, Freitag: 128). Der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.