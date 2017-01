Winter in Baden-Württemberg Die Kälte hat uns im Griff

Knackige Kälte in ganz Baden-Württemberg. Daran wird sich auch in den kommenden Tagen nichts ändern, meint SWR-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer. In einem Punkt gibt es jedoch Entwarnung.

Gut ein halber Meter Schnee liegt am Donnerstag im Nordschwarzwald

"Meist war es in den letzten Nächten rund um den Feldberg am kältesten", sagt SWR-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer. In der Nacht zum Donnerstag gingen die Temperaturen dort nochmal runter: auf -13 Grad. Aber auch an der Tauber (-11 Grad) und in Freiburg (-12 Grad) wurden knackige Minustemperaturen gemessen, denn Hoch "Brigitta" bestimmt mit Eiseskälte derzeit überall im Land unser Wetter. Am mildesten ist es noch am Bodensee mit -5 Grad.

In den Höhen wird es milder

An der Kälte wird sich auch in den nächsten Tagen nichts ändern. "Vielleicht wird es in den nächsten Nächten sogar noch 1-2 Grad kälter", so Mühlbauer. Er rechnet mit Temperaturen von -5 bis -15 Grad. Am ehesten wird es auf den Höhen etwas milder. Denn in den nächsten Tagen kommt eine Inversionswetterlage. "Die kalte Luft drängt sich ja zusammen, ist dadurch schwerer und sackt in die Täler rein", erklärt der Wetterexperte. "Wenn dazu kein Wind weht, wird es in den Tälern noch kälter, in den Höhen eher milder." Am Freitag gebe es schon eine leichte Inversion, am Wochenende noch etwas kräftiger.

Kälte bleibt auch nächste Woche, aber angenehmeres Empfinden

"Im Augenblick sieht es so aus, dass es auch in der nächsten Woche kalt bleiben wird", so Mühlbauer. Aber: "Ab heute wird der Wind schwächer - die empfundene Kälte ist nicht mehr so scharf wie die letzten Tage." Der eisige Nordostwind, der viele die letzten Tage quälte, weil er die gefühlte Temperatur nochmal um einige Grade absenkt, ist weg. "Viele werden es als etwas angenehmer empfinden, obwohl es gleich kalt ist", so der Wetterexperte.