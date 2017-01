Wildtier-Bericht soll Aufschluss geben Zu viele Biber in Baden-Württemberg?

"Der Biberbestand nimmt so überhand, dass wir seinen Bestand mittelfristig managen müssen", sagte Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) in Stuttgart. "Dabei müssen wir auch über die Möglichkeit nachdenken, Fallen zu stellen und ihn so zu bejagen." Nach Angaben des Ministeriums hat sich die Biberpopulation in Baden-Württemberg seit 2008 mehr als verdreifacht - aus 1.000 wurden 3.500 Tiere. "Der Biber breitet sich extrem schnell aus, weil er sich wahnsinnig schnell fortpflanzt." Naturschützer haben deswegen aber keine Sorgen - sie sehen die Zunahme überaus positiv für die Natur.



Im Moment steht der Biber noch unter Schutz. 2018 will Hauks Agrarministerium zusammen mit dem von Franz Untersteller (Grüne) geführten Umweltministerium einen Bericht über Wildtiere vorlegen. "Es geht um Bestände, die bedroht sind, wie das Auerhuhn, aber eben auch um Bestände, die überhand nehmen, Beispiel Biber", sagte Christdemokrat Hauk. Auf Grundlage dieses Berichts wiederum sollen "die entsprechenden Schlüsse gezogen werden", so Hauk.