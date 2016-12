Wie geht's weiter mit dem Feinstaub? 2017 - das Jahr der (Vor)-Entscheidung?

Jetzt wird's ernst für Stuttgarts Autofahrer: Gelingt es im neuen Jahr nicht, die Luftverschmutzung in den Griff zu bekommen, wird es 2018 wohl zu Fahrverboten kommen. Das sind die wichtigsten Fragen.

Mitten im Verkehrsgeschehen: die Messstation am Neckartor.

Wie geht es weiter mit dem "Problem Feinstaub" in der baden-württembergischen Landeshauptstadt? Diesbezüglich stehen im kommenden Jahr zwei wichtige Themen an.

Zum einen könnte das Verwaltungsgericht im Frühjahr anordnen, dass die Stadt nicht nur am "Feinstaub-Hotspot" Neckartor den Autoverkehr einschränken muss, sondern in der ganzen Stadt. Alle Diesel raus aus der Stadt? Einfahrt frei nur noch für jedes zweite Fahrzeug wie in Paris? Sperrungen ganzer Straßenzüge bei hoher Luftverschmutzung? Der Fantasie scheinen keine Grenzen gesetzt.