Widerstand aus BW gegen die Reformpläne de Maizières "Wir brauchen starke Länder"

Der Bundesinnenminister will in der inneren Sicherheit mehr Kompetenzen beim Bund. Der Aufschrei in Baden-Württemberg ist groß - und Thomas de Maizière rudert ein bisschen zurück.

Im Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) relativierte de Maizière (CDU) seinen Vorschlag zur Zentralisierung des Verfassungsschutzes. Er wolle die Landesämter für Verfassungsschutz nicht abschaffen, so der Bundesinnenminister. Stattdessen sollten sie in der Zuständigkeit des Bundes weitergeführt werden. Die Ortskenntnis würde auch vor Ort bleiben. Allerdings gehe es beim Verfassungsschutz nicht darum, dass sich jemand gegen ein Bundesland wende, sondern gegen Deutschland. Deshalb sei eine Antwort des Nationalstaats wirksamer.

Das hatte in de Maizieres Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ, Dienstag) noch anders geklungen. Dort schlug er eine generelle Neuordnung der deutschen Sicherheitsarchitektur vor. Kompetenzen des Bundes sollten demnach zu Lasten der Länder gestärkt werden. Wörtlich hatte er geschrieben: "Beim Verfassungsschutz sollten wir diskutieren, die gesamte Aufgabe in die Bundesverwaltung zu übernehmen." Die FAZ selbst hatte diesen Aspekt in ihrer Online-Ausgabe mit der Zwischenüberschrift "Landesämter für Verfassungsschutz abschaffen" versehen.

Auch CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart zeigte sich wenig begeistert von den Vorschlägen: "Eine Zentralisierung bringt nicht von vornherein eine bessere Aufgabenerledigung", sagte Reinhart. Das habe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in den vergangenen Jahren gezeigt. Das Amt schiebt einen Berg unerledigter Asylanträge vor sich her. Reinhart meinte, viel wichtiger als Zentralisierung der inneren Sicherheit sei eine kluge Koordinierung. Gerade in der inneren Sicherheit seien die Länder viel näher dran am Bürger.