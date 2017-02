Wetter in Baden-Württemberg Der Winter kommt zurück

Am Wochenende wird es wechselhaft und insgesamt frostiger, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. In der Nacht zum Samstag besteht im Osten und Südosten des Landes örtlich Glättegefahr durch gefrierende Nässe. Im höheren Bergland wird es am Sonntag winterlich, die Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 400 Meter. Im Schwarzwald können sich Wintersportler auf etwa 20 Zentimeter Neuschnee freuen.