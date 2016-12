Weihnachtspredigten in Baden-Württemberg Krieg und Terrorismus zentrale Themen

Weihnachten ist das Fest des Friedens. Doch gerade in diesen Tagen herrschen vor allem Krieg und Gewalt. So gingen die Bischöfe hier im Land in ihren Weihnachtspredigten damit um.

Dem Terror entgegentreten - Frank Otfried July, Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg

"Vieles in dieser Welt ist so entsetzlich unfriedlich", sagte der württembergische evangelische Landesbischof Frank Otfried July am ersten Weihnachtsfeiertag am Sonntag in der Stuttgarter Stiftskirche. Er erinnerte an die Anschläge in Berlin und Nizza und auch an die Gewalt in Syrien.

Zum Unfrieden trügen, so July, aber auch Menschen bei, "die meinen, durch Gewalt und Blutopfer die Wahrheit Gottes zu verkünden, die Flüchtlinge beschimpfen und ihnen Gewalt antun, Menschen, die im digitalen Bereich in Hassmails oder auch in politischen Diskussionen eine Sprache gebrauchen, die die Würde des Gegenübers nicht achtet". Gerade in diesen Tagen spüre er bei vielen Menschen die Sehnsucht nach Weihnachtsfrieden.

Frieden im Glauben finden

Der evangelische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh sprach den Gläubigen Mut zu. "Fürchtet euch nicht! - Trotz persönlicher Sorgen, trotz der Schrecken der Gewalt in Aleppo, trotz des Terrors im Jemen, in Istanbul, Paris und jetzt Berlin", sagte er am ersten Weihnachtstag in der Karlsruher Stadtkirche. "Das Kind in der Krippe" verspreche allen Menschen Sicherheit und Frieden. "Dieses Kind bringt Licht in die Dunkelheit."

Auch Erzbischof Stephan Burger verwies in der Christmette an Heiligabend im Freiburger Münster auf den Terroranschlag in Berlin, den Bürgerkrieg in Syrien und die Verbrechen rund um Freiburg. In seiner Predigt am ersten Weihnachtstag betonte er zudem, Christen dürften sich mit dem Leid auf der Welt niemals abfinden, sich aber auch "nicht abschotten, lähmen und eingrenzen lassen - nicht zuletzt, weil Christus sich damit nicht abgefunden hat."

Ein anderes Weihnachten

Mit der weihnachtlichen Botschaft von Liebe und Frieden lassen sich nach Überzeugung des Rottenburger Bischofs Gebhard Fürst Hass und Gewalt überwinden. Der Anschlag von Berlin habe die Menschen mitten ins Herz getroffen, sagte er in seiner Predigt am Sonntag im Rottenburger Dom. "Weihnachten trägt in diesem Jahr eine tiefe Wunde,

wir feiern das Fest in diesem Jahr anders."