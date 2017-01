Viererbund trifft sich in Rottweil Eine Altstadt voller Narren

Viererbund trifft sich in Rottweil

Die traditionsbewussten Narrenzünfte des sogenannten Viererbunds kommen nur alle drei bis vier Jahre zusammen, dieses Jahr in Rottweil. Ein Spektakel, das tausende Zuschauer lockt.

Es ist der erste Höhepunkt der Schwäbisch-Alemannischen Fasnet: der Narrentag in Rottweil. Gestern Nachmittag kamen rund 20.000 Zuschauer zum Umzug.

Fasnet in Rottweil

An die 20.000 Schaulustige beobachteten den Umzug durch Baden-Württembergs älteste Stadt, teilte die Polizei mit. Sie sahen mehr als 4.000 Narren, die zu den Melodien ihrer Narrenmärsche am Sonntag bei Kaiserwetter durch die Rottweiler Innenstadt zogen. Schon am Samstag hatte es einen nächtlichen Sternlauf durch Rottweil gegeben.