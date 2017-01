Verkehr auf den Straßen in Baden-Württemberg Schnee sorgt für jede Menge Stress

Verkehr auf den Straßen in Baden-Württemberg

Auch bei Unlingen (Kreis Biberach) musste der Winterdienst am Samstag ausrücken

Die Polizeipräsidien in Baden-Württemberg hatten in der Nacht zum Samstag wetterbedingt nur mit kleineren Unfällen zu tun. Das war eine Nacht zuvor noch anders, als Tief "Egon" sich mit dem Land anlegte.

In den Kreisen Freudenstadt, Rottweil, Schwarzwald-Baar und Zollernalb kam es insgesamt zu rund 40 Unfällen, allesamt nur Blechschäden. Autos konnten auf schneebedeckter Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen oder rutschten in den Graben. Wenige Personen wurden leicht verletzt.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) soll es am Wochenende überall in Baden-Württemberg schneien. Zum Wochenstart hin sinken die Temperaturen. "Montag und Dienstag wird es im ganzen Südwesten Dauerfrost geben", teilte ein DWD-Sprecher am Samstag mit. Schnee falle dann hingegen kaum noch.