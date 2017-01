Verkehr auf den Straßen im Land Schnee sorgt für jede Menge Stress

Nach dem Tief "Egon" nun der Schnee: Vor allem im Schwarzwald herrscht derzeit der Ausnahmezustand. Aber auch woanders kam es in den letzten Stunden immer wieder zu Unfällen.

Auch bei Unlingen (Kreis Biberach) musste der Winterdienst am Samstag ausrücken

Die Polizeipräsidien in Baden-Württemberg hatten in der Nacht zum Samstag wetterbedingt nur mit kleineren Unfällen zu tun. Das war eine Nacht zuvor noch anders, als Tief "Egon" sich mit dem Land anlegte.

In den Kreisen Freudenstadt, Rottweil, Schwarzwald-Baar und Zollernalb kam es insgesamt zu rund 40 Unfällen, allesamt nur Blechschäden. Autos konnten auf schneebedeckter Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen oder rutschten in den Graben. Wenige Personen wurden leicht verletzt.

Jede Menge Arbeit hatte der Straßendienst in den letzten Stunden im Schwarzwald. Dort herrschte laut einem Polizeisprecher aus Freiburg wettermäßig "Land unter". Viele Lastwagen standen auf den Hochstraßen quer oder kamen nicht weiter. Es haben sich bereits mehrere Unfälle ereignet. Immerhin dürfen sich die Wintersportler und Alpin-Fans über akzeptable Pistenbedingungen freuen.

Auf der Schwäbischen Alp schneite es zwar, aber es habe auch dort kaum Unfälle in der Nacht gegeben, teilte ein Polizeisprecher aus Reutlingen mit. "Wir hatten den ein oder anderen kleinen Rempler aufgrund von Schnee oder Glätte, aber nichts Größeres", ließ ein Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen wissen. Auch in Offenburg hieß es: "Kein Chaos wegen Schnee".

Auf einer mit Schneematsch bedeckten Straße kam eine 37-Jährige bei Zell am Harmersbach (Ortenaukreis) ins Rutschen. Sie prallte am Samstagmorgen in den Gegenverkehr, zwei Menschen wurden verletzt.