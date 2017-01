Nach Sturmtief "Egon" in Baden-Württemberg Warten auf den nächsten Sturm

Polizei und Feuerwehren in Baden-Württemberg mussten in der Nacht zum Freitag wegen des Sturmtiefs "Egon" häufig raus. Doch zum Aufatmen bleibt nicht viel Zeit. Es wird wieder stürmisch.

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Freitag für das Wochenende vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen oberhalb von 600 Metern. Im Schwarzwald rechnen die Meteorologen mit 10 bis 25 Zentimetern, in Staulagen auch mit zu bis zu 35 Zentimetern Neuschnee. Zudem seien in Bergregionen stürmische Böen zu erwarten. Es drohten erhebliche Unfallgefahren.

1:19 min | Fr, 13.1.2017 | 16:00 Uhr | SWR Fernsehen BW Mehr Info Unwetter in BW Aufräumen nach Sturmtief "Egon" Abgedeckte Dächer, Stromausfälle und umgestürzte Bäume: Sturmtief "Egon" hat der Polizei und Feuerwehr viel Arbeit hinterlassen. Auch dem Bahnverkehr machte der Orkan vielerorts Probleme.

Nach den Sturmböen in der Nacht zum Freitag mussten Polizeibeamte in Baden-Württemberg mehr als 500 Mal ausrücken. Die meisten Einsätze, 130, zählte am Freitagmorgen das Polizeipräsidium Karlsruhe. Im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn waren die Polizisten bei 126 Einsätzen, in Mannheim bei etwa 100.

Es habe viele Einsätze wegen umgekippter Wohnwagen und Anhänger gegeben. Dixie-Toiletten, Dachziegel, Zelte, Weihnachtsbäume, Trampoline - und alles, was nicht niet- und nagelfest ist, flog umher. Die Polizei hat Autofahrer, die im Wald umgestürzte Bäume melden, gebeten, ihr Fahrzeug nicht zu verlassen. Bei Igersheim im Main-Tauber-Kreis krachte ein Autofahrer gegen einen umgestürzten Baum, der Fahrer musste schwer verletzt von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden.



Behinderungen auf Straße und Schiene

Umgestürzte Bierbänke in der Innenstadt von Heilbronn

In der stürmischen Nacht sind von der Rheinebene bis in den Nordschwarzwald zahlreiche Bäume umgeknickt und entwurzelt worden. Das bekamen besonders Nutzer der Bahn zu spüren.

Wegen eines Oberleitungsschadens war die Rheintalstrecke zwischen Weil am Rhein und Basel in der Nacht gesperrt. Am frühen Morgen wurden die Schäden behoben. Trotzdem komme es laut Bahn nach wie vor zu Verspätungen. Zwischen Pforzheim und Horb lagen außerdem umgestürzte Bäume im Gleis. An der Schwarzwaldhochstraße bestand wegen starken Schneefalls für Lkw Schneekettenpflicht.

Forstminister Peter Hauk (CDU) warnte nach dem Sturm vor einem Waldbesuch. Das Tief habe dafür gesorgt, dass in den Wäldern Bäume umgestürzt oder Baumkronen beschädigt worden seien, erklärte Hauk am Freitag. "Selbst bei leichtem Wind können sich nun Äste plötzlich lösen und herabfallen." Wegen dieser Gefahr und möglicherweise blockierten Wegen empfehle er den Menschen im Land, die Wälder in den kommenden Tagen eher nicht zu betreten.

Bei den Unfällen auf den Straßen im Land blieb es meist bei Blechschäden. Auf der Bundesstraße 465 bei Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) kam laut Polizei ein Auto wegen Glätte von der Straße ab und prallte gegen einen Betonpfeiler. Beide Insassen wurden schwer verletzt. In Mannheim wurde ein Mann von einem Lastwagen geweht, als er versuchte, die losgelöste Plane zu befestigen. Er wurde leicht verletzt.

Wegen zahlreicher umgestürzter Bäume mussten etliche Stadtbahn- und Straßenbahnlinien gesperrt werden. Bei Pforzheim-Dillweißenstein prallte am frühen Morgen ein Nahverkehrszug auf einen umgestürzten Baum, verletzt wurde niemand, die wenigen Fahrgäste mussten auf Busse umsteigen.

Einige Tausende ohne Elektrizität

Tausende von Haushalten im Norden Baden-Württembergs hatten keinen Strom, weil umstürzende Bäume und herabfallende Äste in der Nacht Leitungen gekappt hatten, teilte der Energieversorger EnBW am Freitag mit. Insgesamt waren demnach mehrere Tausend Haushalte im Hohenlohekreis, im Main-Tauber-Kreis sowie in Teilen des Rhein-Neckar-Kreises und des Kraichgaus betroffen. Eine genaue Zahl wurde nicht genannt. Die meisten Haushalte hätten bereits in den frühen Morgenstunden wieder Strom gehabt. Allerdings habe es am Vormittag "noch kleinere Lücken im Tauberraum und in Sinsheim" gegeben.

In Waghäusel hat der Sturm Teile des Dachs eines Wohncontainers für Flüchtlinge abgedeckt

Über einer Containersiedlung für Flüchtlinge in Waghäusel im Kreis Karlsruhe hat der Sturm am Morgen ein Dach abgedeckt. Weil Reste des Dachs herunterfallen könnten, wurden die rund 150 Bewohner aus der Siedlung gebracht. Sie konnten in einem unbelegten Haus in der direkten Nachbarschaft untergebracht werden, wo laut Polizei Feldbetten und Matratzen bereitgestellt wurden. Verletzt wurde niemand. Bei Rottweil flog ein Trampolin auf zwei Autos und verursachte rund 5.000 Euro Schaden.

Sturm weht Container von Lastwagen

"Egon" erreichte am Freitagmorgen auch die Ostalb und die Region Donau-Iller. Auf der A7 zwischen Giengen-Herbrechtingen und Niederstotzingen (Kreis Heidenheim) fegte der Sturm einen leeren Container von einem Sattelzug auf die Standspur.

Christbäume, die zum Entsorgen bereit standen, flogen auch in Mannheim durch die Straßen

In der Kurpfalz hatten Polizei und Feuerwehren in der Nacht ebenfalls unzählige Einsätze: umgestürzte Bäume, abgeknickte Verkehrsschilder, gesperrte Straßen. In Wendlingen (Landkreis Esslingen) deckte der Sturm das Dach einer Firma teilweise ab. Es entstand laut Polizei ein Schaden von 20.000 Euro. In Stuttgart stürzte ein Bauzaun auf drei Autos. Hierbei entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.