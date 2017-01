Unfallgefahr in Baden-Württemberg Polizei warnt vor Eisplatten und -brocken

Unfallgefahr in Baden-Württemberg

Gefährliche Fracht auf Fahrzeugdächern: Eisbrocken oder -platten können plötzlich auf die Straße oder andere Autos krachen. Allein in dieser Woche kam es in Baden-Württemberg täglich zu Sachschäden.

Auf den Autobahnen und Straßen Baden-Württembergs kam es diese Woche zu zahlreichen Sachschäden wegen Eisbrocken oder -platten, die von Lkw-Dächern auf Pkws fielen und dabei Sachschäden verursachten. So hat auf der A7 bei Langenau (Alb-Donau-Kreis) am Mittwochmittag ein von einem Sattelzug fallender Eisbrocken die Scheibe eines neben ihm fahrenden Transporters durchschlagen. Der gelöste Eisbrocken schlug durch die Windschutzscheibe und verletzte eine 17-Jährige leicht.

Am Bodensee auf der B33 bei Allensbach (Bodenseekreis) krachte am Mittwoch ebenfalls eine Eisplatte vom Dach eines vorbeifahrenden Lkw auf die Motorhaube eines Pkw. In beiden Fällen fuhren die Lkw weiter, ohne zu stoppen.