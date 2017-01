Tödlicher Unfall auf B29 bei Lorch Falschfahrt wegen geringer Fahrpraxis

Die geringe Fahrpraxis der Unfallverursacherin ist möglicherweise der Grund für den Falschfahrerunfall am Sonntag auf der B29 bei Lorch. Zudem hatten die Beamten mit Gaffern zu kämpfen.

Die Polizei hat die Fahrt der 72 Jahre alten Frau jetzt weitgehend rekonstruiert. Demnach hatte die Autofahrerin kurz vor dem Unfall einen Mitfahrer zum Bahnhof nach Lorch (Ostalbkreis) gebracht. Danach wollte sie wieder nach Hause fahren. Offenbar verlor sie dann an der Anschlussstelle Lorch-Ost die Orientierung und fuhr auf die B29.

Die Polizei hatte noch mit einem anderen Problem zu kämpfen: Mit Gaffern, die von einer nahe gelegenen Brücke den Unfallort nicht nur betrachtet, sondern auch fotografiert und gefilmt haben. Gaffen an sich sei zwar nicht strafbar, so ein Polizeisprecher. Anders das Fotografieren und Filmen: Hier handelt es sich möglicherweise um Verstöße des Rechts am eigenen Bild, und das wiederum ist strafbar.