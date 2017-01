B29 bei Lorch Zwei Tote bei Unfall mit Falschfahrerin

Gaffen an sich sei zwar nicht strafbar, so ein Polizeisprecher. Anders das Fotografieren und Filmen: Hier handelt es sich möglicherweise um Verstöße des Rechts am eigenen Bild, und das wiederum ist strafbar.

Wie berichtet starben die Unfallverursacherin sowie der 20-jährige Fahrer des anderen Autos noch an der Unfallstelle. Der 21-jährige Beifahrer des jungen Mannes wurde schwer verletzt. Die beiden Männer sind laut Polizei aus dem Raum Esslingen. Hinweise darauf, dass der 20-Jährige zu schnell gefahren ist, gebe es bisher nicht, so ein Sprecher am Montagmorgen. Auch einen Zusammenhang mit dem winterlichen Wetter schließt die Polizei aus. Die Bundestraße war zur Unfallaufnahme am Sonntagabend in beide Richtungen noch mehrere Stunden gesperrt.