Überraschungsbesuch in Wohnung Müder Fuchs macht sich's gemütlich

Bei den einen kommen Oma und Opa, bei anderen halt einfach mal ein Fuchs: In Merzhausen bei Freiburg ist ein Fuchs in eine Wohnung geschlichen. Er war offenbar ziemlich erschöpft.

Ein Fuchs auf der Couch. Mal was anderes am alltäglichen Abend ...

Der zahme Fuchs wollte sich in der Wohnung in Merzhausen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) bei winterlichen Temperaturen wohl ein wenig aufwärmen. Vor den Augen des verblüfften Inhabers der Wohnung kletterte das Tier am Dienstag durch ein offen stehendes Fenster in das Wohnzimmer und ließ sich auf dem Ledersofa nieder, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.