Unfall in Engstinger Biogasanlage Wirtin weiß nicht wie es weiter geht

Der Gestank ist kaum auszuhalten. Nur schwer kann man sich derzeit vorstellen, dass in dem geschädigten Lokal "Per Du" wieder Essen und Trinken serviert werden.

Anja Wolfframm blickt in eine unsichere Zukunft

1,5 Millionen Liter Gärsubstrat sind bei dem Unfall in Engstingen ausgelaufen und haben ein angrenzendes Gewerbegebiet geflutet. Experten und Sachverständige sind vor Ort, um die Schäden zu beseitigen und die Häuser und Räume wieder nutzbar zu machen.

Am schwersten betroffen ist die Gaststätte "Per Du", die in einem Untergeschoss liegt. Fast zwei Meter hoch stand hier die stinkende Flüssigkeit.

Schrecklicher Anblick

Am Samstag, drei Tage nach dem Unfall, kann die Wirtin erstmals das Gebäude betreten. Anja Wolfframm kommen die Tränen, als sie ihre Gaststätte betritt. Obwohl rund um die Uhr Ventilatoren in den Fenstern der Kegelbahn laufen, stinkt es noch immer so sehr, dass man es nicht lange in dem Raum aushält. Der Holzboden wurde inzwischen herausgerissen, weil das Substrat unter die Bretter lief. Wenig später hat sich die Wirtin wieder gefasst. Doch die Verzweiflung bleibt. Es sei hier wie in einer Jauchegrube, sagt sie.



Alles Inventar muss raus

Die Gaststätte war das Lebenswerk ihres Vaters, der im letzten Jahr gestorben ist. Deshalb trifft es die Familie besonders schwer. Der Vater liebte die Berge und wollte ein Steirisches Hüttenflair in Engstingen erschaffen. An der Decke hängen noch die Instrumente, die die Gäste nehmen konnten, um Musik zu machen. Ein Alphorn, mehrere Ziehharmonikas - obwohl sie über der stehenden Brühe hingen und äußerlich unbeschädigt sind, wird Anja Wolfframm sie wegwerfen müssen. Die Gläser und Tassen möchte sie nicht mehr benutzen.

Wiedereröffnung noch unklar