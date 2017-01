Unfall in Biogasanlage Engstingen Eine Million Liter Gülle ausgelaufen

In der Folge lief ein Klärbecken in Trochtelfingen über. In einer Gaststätte stand die stinkende Brühe fast zwei Meter hoch. Für die Inhaberfamilie sei der Unfall nach eigenen Angaben eine Katastrophe.

Die Feuerwehr war mit rund 100 Kräften im Einsatz. Wegen der Ammoniak-Dämpfe ging sie mit Atemschutzteams in die Häuser, um die Gülle abzupumpen. Nach ersten Messungen bestand keine Gefahr für die Bewohner in Engstingen. Das in der Brühe enthaltene Ammoniak habe sich schnell verflüchtigt, Menschen wurden nicht verletzt, so die Polizei.