Unfall an Biogasanlage Engstingen Anlage offenbar ohne gültige Genehmigung

1,5 Millionen Liter Gülle sind am Mittwoch aus einer Biogasanlage in Engstingen ausgelaufen. Offenbar hatten die Betreiber keine gültige Genehmigung für die Anlage. Wer für den Schaden aufkommt, ist weiter unklar.

Der leckgeschlagene Gärbehälter der Biogasanlage in Engstingen-Haid (Kreis Reutlingen) wurde ohne gültige Genehmigung betrieben, so der Reutlinger Landrat Thomas Reumann am Donnerstag. Im vergangenen November seien bei einer Überprüfung des Behälters Mängel festgestellt worden. Das Landratsamt Reutlingen forderte daraufhin die Beseitigung der Mängel und die Kontrolle durch einen Sachverständigen. Bislang, so Reumann, habe das Amt keine Kenntnis davon, dass die Mängel behoben sind. Deshalb hätte der Behälter nicht befüllt werden dürfen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.