Reutlinger Wohnung steht unter Wasser Tigerphyton nimmt ein Bad

Eine Riesenschlange hat in einer Reutlinger Wohnung für eine Überschwemmung gesorgt. Der Tigerpython hatte laut Polizei offenbar ein Bad genommen.

Eine Riesenschlange war in der Wohnung (Archivbild Felsenpython)

Am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages war Wasser aus den Steckdosen einer Reutlinger Wohnung gedrungen. Die Bewohner vermuteten einen Wasserrohrbruch in der darüber liegenden Wohnung und verständigten die Feuerwehr. Da niemand die Wohnungstür öffnete, wurde die Polizei hinzugerufen.

Die Einsatzkräfte staunten dann nicht schlecht, als ihnen in der Wohnung ein aufgebrachter Hund sowie ein zweieinhalb Meter langer Tigerpython begegnete. Offenbar hatte das Reptil in der Badewanne ein Bad genommen und beim Herausschlängeln versehentlich den Wasserhahn geöffnet. Im Badezimmer sammelte sich das Wasser und drang schließlich in Fußboden, Wände und Versorgungsleitungen.