Eine Million Liter Gülle in Engstingen Aufräumen nach dem Gülle-Unfall

Eine Million Liter Gülle in Engstingen

Sachverständige suchen jetzt nach der Unfallursache. Die Feuerwehr muss immer noch Gülle aus einem Keller pumpen. Eine Million Liter liefen am Mittwoch aus einer Biogasanlage aus.

Die Gülle ist aus einem Silo der Biogasanlage bei Engstingen ausgelaufen. Am Nachmittag sollen weitere Experten am Unfallort eintreffen, um nach der Unfallursache zu suchen.

In der Folge lief ein Klärbecken in Trochtelfingen über. In einer Gaststätte stand die stinkende Brühe fast zwei Meter hoch. Für die Inhaberfamilie sei der Unfall nach eigenen Angaben eine Katastrophe.