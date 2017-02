SWR-Interview zum Pfullendorfer Bundeswehrskandal "Gesunden Menschenverstand ausbilden"

Um Vorfälle wie in der Pfullendorfer Bundeswehr-Kaserne zu verhindern, müsste die Bundeswehr verstärkt auf die Ausbildung zum Staatsbürger in Uniform achten. Das forderte ein Mannheimer Hauptmann im SWR.

SWR: Herr Kling, wir wissen von Pfullendorf, wir erinnern uns an grausame Rituale auf dem Segelschulschiff Gorch Fock und unter den Gebirgsjägern in Bayern. Warum kommt es in der Truppe immer wieder zu menschenverachtenden Ritualen?

Ein Vertreter des Bundeswehrverbands hat am Montag im SWR gesagt, diese Vorkommnisse in Pfullendorf, soweit er informiert ist, muss man als Unfall sehen. Würden Sie dem zustimmen?

Das ist kein Unfall, das ist ein schreckliches Vorkommnis, das so nicht wieder passieren darf. Würde man einen Unfall annehmen, dann bedeutet das, dass niemand Schuld hat. Und das weise ich ganz strikt von mir. Hier hat jemand Schuld. Hier trägt vielleicht auch das System der Bundeswehr Schuld daran, dass keine ordentliche Dienstaufsicht stattgefunden hat. Ob das jetzt dort an den Kommandeuren liegt, oder vielleicht auch einfach weil die Vorgesetzten überlastet waren - das muss die Untersuchung klären.

Wie bereits erwähnt, es ist nicht der erste Fall. Was muss geschehen, damit so etwas nicht wieder passiert, damit sich auch Einstellungen ändern?

Es gibt ein Konzept bei der Bundeswehr, das nennt sich 'Innere Führung', das bedeutet, der Staatsbürger in Uniform, also der Soldat selbst, muss Staatsbürger sein, demokratisch gebildet sein, um solche Fehler von sich aus abstellen zu können. Wenn das nicht gelebt wird und nicht jeden Tag umgesetzt wird, auch im Vorleben durch Vorgesetzte, dann kommt sowas wieder vor. Das heißt für uns zukünftig in der Bundeswehr nur, weiter ausbilden, gesunden Menschenverstand ausbilden und diesen Staatsbürger in Uniform wirklich leben. Fehler dürfen gemacht werden, aber die Soldaten selbst wissen auch, wo Grenzen überschritten werden und greifen dann zum genau richtigen - nämlich zum Melden an Vorgesetzte, zum Alarmschlagen. Und - wie es hier in diesem Fall ja auch stattgefunden hat - der Wehrbeauftragte wurde benachrichtigt.